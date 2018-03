È morto Stephen Hawking: il cast di The Big Bang Theory omaggia il fisico guest star nella serie

Il mondo della scienza, e non solo, è in lutto: è morto Stephen Hawking. L’astrofisico, cosmologo e fisico teorico ci ha lasciato all’età di 76 anni. La notizia è stata data dal portavoce della famiglia. Nato a Oxford l’8 gennaio del 1942, era noto sopratutto per i suoi studi sui buchi neri, sull’origine dell’universo e sulla cosmologia quantistica. Da giovane gli è stata diagnosticata la SLA, malattia degenerativa che gli compromette movimento e linguaggio.

Come già accaduto con Albert Einstein, Stephen Hawking non era solo uno scienziato: per la cultura di massa era diventato uno tra le icone popolari della scienza moderna. Famoso per le sue battute pungenti, a lui sono stati dedicati film – come Hawking, con Benedict Cumberbatch protagonista e La teoria del tutto, dove era interpretato da Eddie Redmayne. L’astrofisico ha partecipato nel ruolo di se stesso in diverse opere televisive: da Star Trek – Next Generation, alle versioni animate in I Simpson e Futurama, fino a The Big Bang Theory, dove è apparso in qualità di guest star per sette episodi.

Nella celebre sit-com, Hawking è l’eroe di Leonard, Raj, Howard e in particolare di Sheldon, che lo venera come un dio della scienza. I due hanno avuto l’occasione per incontrarsi in un episodio in cui il cosmologo rimane impressionato dopo aver letto uno studio di Cooper sul bosone di Higgs. Stephen Hawking è stato anche ‘complice’ nell’aiutare Sheldon a dichiararsi ad Amy nel finale della decima stagione.

Il cast di The Big Bang Theory ha perciò voluto rendere omaggio al grande Stephen Hawking con una serie di messaggi apparsi sui social network. Mayim Bialik, interprete di Amy, cita “il giorno del Pi greco” per “unirsi alla comunità globale e piangere la perdita del più grande fisico della nostra era.”

As we near Pi day (3.14) I join the global community in mourning the loss of the greatest physicist of our era. #StephenHawking is free from the physical constraints of this earthly condition we all exist in and he is soaring above us now marveling at it all. pic.twitter.com/o3V0TZrppj — Mayim Bialik (@missmayim) March 14, 2018

Parole di cordoglio anche dall’account ufficiale di The Big Bang Theory:

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) March 14, 2018

Kaley Cuoco, Penny nella sit-com, ha condiviso la stessa immagine dal suo profilo Instagram, aggiungendo: “La sua vita e la sua carriera sono stato oggetto di importanza in The Big Bang Theory”.

A loro si è aggiunto anche Johnny Galecki, Leonard in The Big Bang Theory, che ha voluto ricordare Stephen Hawking esaltando non tanto la sua genialità, quando il suo spiccato senso di umorismo: