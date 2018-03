Non più sicura la bufala Burian BIS: gelo e neve sull’Italia dal 19 marzo per IlMeteo.it

Si parla nuovamente di bufala Burian BIS, o Burian 2 che dir si voglia: arrivano conferme della nuova ondata di gelo di aria artico-continentale da parte de IlMeteo.it, arrivate grazie ai calcoli effettuati attraverso i modelli matematici internazionali. Come già successo a cavallo tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, il freddo potrebbe tornare a suonare la carica sull’Italia, entrando dalla porta europea.

Tutto questo a partire dal 19 marzo, per effetto di un campo di alta pressione che sta usando rimpiazzare il vortice polare. Un anticiclone vero e proprio, secondo quanto si legge sul noto portale di previsioni meteorologiche, che procurerà il soffiare sull’Italia di aria gelida proveniente dalla Siberia, per effetto di un moto inverso che si dirigerà in direzione dell’Europa.

Le temperature dovrebbero iniziare a calare già da sabato 17 marzo, secondo due possibili evoluzioni: nel primo caso, quella che ormai non sembra più essere poi tanto una bufala Burian BIS, facendo il proprio ingresso dalla porta della Bora (ipotesi più accreditata, con calate di neve a macchie di leopardo sulla pianura padana), nel secondo caso accedendo dalla valle del Rodano (con eventuali nevicate su Toscana, Lazio, Umbria e nelle zone del Nord-Ovest).

Queste le previsioni che gravitano intorno alla bufala Burian BIS: il fenomeno finora è stato confermato solo da IlMeteo.it, ma anche altri servizi meteo (3B Meteo) sembrano avvalorare l’ipotesi di un brusco calo termico nel fine settimana, portando liete notizie per gli amanti della neve, che si dice arriverà a quoti basse proprio nel weekend (pur non facendo alcun accenno all’eventuale bufala Burian BIS, ndr.).

L’inverno sembra non voler abbandonare l’Europa, dopo una breve parentesi di temperature più alte che ben lasciava sperare sull’imminente arrivo della primavera. Staremo a vedere quel che accadrà a partire dal 19 marzo, data che si presume decretare l’arrivo di questa seconda ondata di gelo proveniente dalla Siberia.