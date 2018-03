Contese di Fazione Destiny 2 pronte al via, in serbo cambiamenti per la terza stagione

La situazione sta per scaldarsi nuovamente all’interno del mondo di gioco di Destiny 2 grazie al ritorno delle contese di fazione. Se infatti il titolo sviluppato da Bungie sta conoscendo uno dei suoi punti più bassi (in termini di partecipazione della community) della sua storia, gli sviluppatori non si tirano di certo indietro di fronte a quelli che sono gli obblighi morali verso i propri fan, e mentre procedono i lavori per rendere realtà la roadmap del 2018 non ci si può esimere dal concentrarsi dagli impegni più immediati.

Ultima chiamata quindi per i giocatori di Destiny 2 per quanto concerne la seconda stagione, con le Contese di Fazione che prenderanno il via alle ore 19:00 del prossimo 20 marzo. La Nuova Monarchia dovrà difendere il proprio primato, tanto faticosamente guadagnato nelle ultime tre edizioni della “manifestazione”, con Orbita Morta e Culto della Guerra che però non se ne staranno di certo a guardare. Ovviamente nuove ricompense saranno disponibili in Destiny 2, con gli utenti che avranno quindi un obbiettivo ben più immediato per cui concorrere.

Come di consueto poi, ogni diversa fazione presente nel gioco offrirà ricompense esclusive nella forma di armi uniche, rispettivamente una per fazione: la vittoria di una delle tre fazioni renderà l’arma in questione disponibile all’acquisto, con i vincitori che potranno ottenerla al prezzo simbolico di mille lumen, mentre i perdenti che vorranno averla nella propria collezione dovranno mettere pesantemente mano al portafogli e spendere cinquantamila lumen.

Ultima occasione per ottenere i decori della seconda stagione, con il termine che è fissato al prossimo 3 aprile. Qualora mancasse qualche emblema, si avrà tempo per giurare fedeltà alla rispettiva fazione esclusivamente fino al 27 marzo, con le Contese di Fazione di Destiny 2 che poi si prenderanno una vacanza.

Cambiamenti sono in programma presso Bungie per le prossime edizioni: innanzitutto il giuramento di fedeltà dovrà essere un impegno ben più significativo, con ricompense che probabilmente non saranno più a tempo limitato. La voglia degli sviluppatori è rendere l’esperienza delle Contese unica invece che una feature addizionale.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione nella terza stagione.

Fonte