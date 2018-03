Dark Souls Remastered per Nintendo Switch vs Xbox 360, a confronto le due versioni

Dark Souls Remastered uscirà entro un paio di mesi: la release della versione restaurata del primo, storico capitolo della saga sviluppata da From Software e pubblicata da Bandai Namco verrà rilasciata per PS4, Xbox One e PC, ma anche per Nintendo Switch, un annuncio arrivato a sorpresa nel corso degli ultimi Nintendo Direct. Come si comporta la versione Switch rispetto a quella originale, ad esempio su Xbox 360?

Ovviamente ce lo svela una comparazione video tra la versione più “intrigante” di Dark Souls Remastered, e cioè quella che sbarcherà sui nostri scaffali per la piattaforma ibrida prodotta dalla Casa di Kyoto, e una delle versioni originali. La clip comparativa, che analizza le prestazioni del titolo su Nintendo Switch, è stata operata dai ragazzi di Digital Foundry, da sempre esperti e attivissimi in materia di comparazioni grafiche.

Dal video emerge che, stando alle immagini fin qui viste grazie agli ultimi trailer rilasciati, Dark Souls Remastered sembra in ottima forma. L’analisi preliminare di Digital Foundry, effettuata sulle immagini senza testare con mano (ovviamente, perché uscirà tra due mesi) il prodotto finale, è comunque positiva: la risoluzione generale del gioco sembra essere notevolmente più alta rispetto alla versione per Xbox 360 – ed è chiaro, poiché innalzare la risoluzione è una delle operazioni basilari quando si realizza una remaster di giochi appartenenti a generazioni precedenti.

Digital Foundry, inoltre, analizza che i miglioramenti alla risoluzione, così come al frame rate, che sembrano rendere le animazioni di Dark Souls Remastered ben più fluide rispetto alla versione originale di qualche anno fa, sembrano essere figli di un motore grafico molto più solido: evidentemente il team di sviluppo ha fatto tesoro degli upgrade che l’Engine sfruttato su Dark Souls 3, l’ultimo capitolo della saga, ha permesso di utilizzare.

Insomma, Dark Souls Remastered non sembra soltanto un semplice porting (con le funzionalità aggiuntive per Nintendo Switch, come gli amiibo), ma l’opera di rimasterizzazione effettuata sul gioco promette di essere davvero di tutto rispetto.