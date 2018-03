L’uscita del primo DLC di Dragon Ball FighterZ con Broly verrà annunciata molto presto

Alla stregua di Capcom con il suo Street Fighter V, Bandai Namco e Arc System Works hanno rilasciato una trading card animata per Broly, il Super Saiyan leggendario che si unirà al roster di Dragon Ball FighterZ come primo DLC post lancio del picchiaduro uscito lo scorso 26 gennaio per PS4, Xbox One e PC. Il tweet che svela la trading card, inoltre, anticipa possibili novità in arrivo molto presto.

All’interno della breve clip di Dragon Ball FighterZ, possiamo ammirare le statistiche che avrà Broly nello specifico, con tendenze maggiormente preponderanti alla violenza e al raggio d’azione, con uno stile da combattente estremamente poderoso ma anche non velocissimo. Nei commenti sottostanti il video, inoltre, Bandai Namco ha anticipato quando avremo novità sull’uscita di Broly.

It’s no surprise #Broly the Legendary Saiyan excels in power and energy but can you believe his insane reach?!?

Could he be your next preferred #DragonBallFighterZ character?#DBFZ pic.twitter.com/Q0mSZtZxfT — BANDAI NAMCO Europe (@BandaiNamcoEU) 15 marzo 2018

L’annuncio del DLC, come ha promesso Bandai Namco, arriverà infatti nel corso della prossima settimana, come potete evincere dal commento che vi proponiamo qui sotto in risposta a un fan su Twitter.

Not yet. the release date will be revealed next week.

Please don’t read if you don’t want to receive information. 😇 — BANDAI NAMCO Europe (@BandaiNamcoEU) 15 marzo 2018

E non è finita qui: un fan ha chiesto quando avremo maggiori informazioni su Bardack, l’altro DLC annunciato insieme al Super Saiyan leggendario come primi due contenuti aggiuntivi per Dragon Ball FighterZ. Bandai Namco ha svelato che settimana prossima, precisamente giovedì, verrà rilasciato il character trailer dedicato al padre di Goku.

Character introduction of Bardock will be revealed next Tuesday 🤘 — BANDAI NAMCO Europe (@BandaiNamcoEU) 15 marzo 2018

A questo punto non ci resta che attendere tutte le novità in arrivo per Dragon Ball FighterZ, nel corso della settimana prossima!

Link Dragon Ball FighterZ ITALIA