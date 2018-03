Svelata uscita The Crew 2, tanti contenuti esclusivi per le edizioni speciali

Sin dalla sua presentazione, nel corso dell’E3 dello scorso anno, The Crew 2 ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati dei giochi di guida per un motivo molto semplice: i volanti che gli utenti impugneranno digitalmente non saranno esclusivamente quelli dei mezzi di terra (a due o quattro ruote che si voglia), con i ragazzi di Ubisoft che hanno in mente un supporto totale a tutti i tipi di mezzi di locomozione. Spazio quindi a velivoli aerei e a mezzi acquatici, con ogni strategia che sarà consona per vincere le sfide che si pareranno dinanzi ai giocatori.

Un’attesa, quella per The Crew 2, che si prospettava leggermente più lunga di quanto invece non sarà: le prime voci di corridoio proiettavano la possibile data di uscita al tramonto della prossima estate, mentre Ubisoft ha voluto di fatto sorprendere tutti lanciando il proprio titolo agli albori della stagione calda. The Crew 2 uscirà infatti il prossimo 29 giugno, e tanti sono i contenuti che attendono i giocatori.

Innanzitutto una serrata collaborazione è in corso tra Ubisoft e Harley Davidson, featuring che permetterà ai giocatori di beneficiare di una serie di innesti in The Crew 2 che faranno la gioia dei puristi delle due ruote. Ovviamente saranno incluse all’interno del gioco il rombante bolide di matrice statunitense che risponde al nome di Harley Davidson Iron 883, con opzioni di personalizzazione assolutamente interessanti che prenderanno vita all’interno del titolo e garantiranno a ogni utenti di rendere assolutamente unica la propria cavalcatura motorizzata.

Varie edizioni di The Crew 2 saranno poi disponibili a ridosso del 29 giugno, ognuna con contentui ben specifici e un prezzo che si discosterà da quello della standard edition.

Partiamo con la Gold Edition, già presente sullo store italiano e che offre al suo interno la steelbook, il Season Pass, il The Crew 2 Motorsports Deluxe Pack, tre outfit per personalizzare il proprio avatar e l’accesso anticipato di tre giorni al gioco (che sarà quindi disponibile a partire dal 26 giugno).

Intrigante per tutti i collezionisti invece la Motor Edition di The Crew 2 che, come riportato nell’immagine che vi proponiamo in calce all’articolo, oltre ai contenuti digitali offrirà una targa personalizzata del gioco, una mappa per scoprire tutti i punti più interessanti del mondo di gioco e dei particolarissimi sticker.

Ricordiamo che The Crew 2 sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC.

Fonte 1, Fonte 2