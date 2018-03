Battlefield 1 perde pezzi? Addio CTE su console, quale futuro per il gioco

DICE si sta preparando a Battlefield V, per questo il Community Test Environment non sarà più disponibile su console? “Aspettatevi grandi novità”, ma per quale gioco?

Tutti sappiamo che DICE si sta preparando e lavorando alacremente al gioco che seguirà Battlefield 1: parliamo di Battlefield V. Non c’è dubbio però che Battlefield 1 sia ancora giocato da tantissimi utenti, che si aspettano ancora un forte supporto per questo titolo. Ciò sta avvenendo ma chiaramente accadrà fino a un certo punto, prima o poi Battlefield 1 dovrà cedere il passo al prossimo capitolo.

A noi pare che tutto questo sta già accadendo ora per Battlefield 1: sette mesi fa ha debuttato il cosiddetto CTE, o Community Test Environment, lanciato su PS4, Xbox One e PC. Uno “spazio” dove DICE testava le possibili novità in Battlefield 1 poi da rilasciare o meno al pubblico. Bene, lo sviluppatore ha dichiarato su Reddit che il CTE non sarà più disponibile su console ma solo su PC.

DICE ha scritto che i contenuti rilasciati sul CTE su PC non hanno assolutamente garanzia di pubblicazione: anche se non è chiaro perché gli sviluppatori hanno “tagliato” questa dimensione dal mondo console, è chiaro come stiano risparmiando le forze per lavorare sul prossimo titolo della serie, vche ricordiamo uscirà nel 2018.

“Siamo sempre per la parità di contenuti sulle piattaforme, ma abbiamo bisogno di concentrarci sul CTE per PC al momento”, si legge. Ma DICE ha anche promesso ai fan “fantastiche novità” in arrivo nel futuro di Battlefield. Mettetevi l’anima in pace, si parla di Battlefield V, che sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio come Call of Duty WW2. Il bello è che questo 2018 quest’ultima serie di FPS vedrà il ritorno della serie Black Ops col quarto capitolo, che chiaramente non sarà ambientato durante la WW2. Insomma c’è un “grande” ritorno della Seconda Guerra Mondiale come scenario per il mondo dei videogiochi, quando gli utenti si stancheranno d nuovo? E soprattutto, i giocatori di Battlefield 1 si sposteranno in massa verso il nuovo capitolo?