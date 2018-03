Patrick Dempsey ne La Dottoressa Giò: solo un sogno di Barbara D’Urso o qualcosa di più?

Il mondo si è fermato davanti al possibile arrivo di Patrick Dempsey ne La Dottoressa Giò e lo ha fatto anche ieri quando la copertina di DiPiù Tv ha piazzato i due in copertina lanciando questa possibilità.

Quello che è certo è che al momento non vi è alcuna conferma ufficiale né del ritorno della fiction di successo con la conduttrice napoletana protagonista e nemmeno che possa essere Patrick Dempsey il suo possibile interesse amoroso. Solo un sogno o qualcosa di più?

Le voci si rincorrono ormai da un po’ tra i fan increduli al solo pensiero che Barbara D’Urso possa prendere il posto che fu di Meredith Grey tra le braccia del Dr Stranamore, mentre altri lo sperano solo per vedere l’attore tornare in Italia e aspettare assiepate di poterlo beccare tra una ripresa e l’altra.

Rimane il fatto che, almeno al momento, solo Barbara D’Urso ha parlato di un ritorno de La Dottoressa Giò in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando: “Sarà una Dottoressa Giò in chiave moderna, ispirata ai medici delle nuove serie americane. Resta solo da capire come incastrare le riprese con i ritmi serrati di Pomeriggio Cinque e Domenica Live”.

Sono in molti quelli che collocano le riprese della nuova stagione già in questa primavera ma nessuno ne ha avuto ancora conferma ufficiale. Per quel che riguarda Dempsey, nemmeno in questo caso c’è ufficialità. Dopo la copertina di DiPiù di ieri, Barbara D’Urso ha mostrato la rivista ieri a Pomeriggio 5 ma senza confermare o smentire la notizia. Il fatto che la conduttrice non abbia gridato ai sette venti che è tutto vero ci lascia un po’ perplessi, perché non avrebbe dovuto confermarlo se tutto fosse già nero su bianco?

Quello che è certo è che la conduttrice non disdegna l’idea, anzi. Sembra che il suo sogno nel cassetto sarebbe proprio quello di lavorare al fianco del noto attore americano, riuscirà a realizzarlo davvero? Non ci resta che attendere conferma ufficiale o magari che Patrick Dempsey se ne accorga e dica la sua a riguardo.