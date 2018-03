Fedez e Chiara Ferragni tra il parto imminente e il matrimonio in estate: tutti gli aggiornamenti sulla coppia

Fedez e Chiara Ferragni presto genitori di Leone: durante una diretta Instagram, la coppia ha svelato alcune novità sullo stato di gravidanza della giovane blogger!

Dopo alcune complicazioni negli ultimi giorni, che hanno costretto Chiara a visite di controllo in ospedale più frequenti, il parto sembra essere molto vicino: come rivelata dalla presto mamma, il termine scade il 9 aprile, ma probabilmente il piccolo Leo nascerà qualche giorno prima.

Settimane intense e complicate per Chiara Ferragni, che ha affrontato la gravidanza senza comunque perdere il contatto con i propri followers, che hanno chiesto insistentemente dove la coppia abbia intenzione di far nascere Leo. “Non sappiamo con esattezza quando nascerà, ma partorirò al Cedars-Sinai di Los Angeles, dove ha partorito Beyoncé“.

Leone nascerà, quindi, negli USA, anche per motivi legati al lavoro di Fedez: al momento, il rapper è impegnato alla produzione e registrazione del nuovo album.

Chiara Ferragni mostra la pancia sui social con orgoglio, sottolineando quanto si stia preparando in vista del parto imminente: “Fede è a dieta, io invece sto mangiando tanto nelle ultime settimane, per prendere qualche chilo in più e far crescere Leo. Ho preso 14 chili e ora ne peso 71”.

In attesa del parto di Chiara Ferragni, molti si chiedono invece quando avverrà il matrimonio. La coppia non cede molte indiscrezioni, e la data del matrimonio non è stata ancora rivelata. Quel che è certo, è che le nozze avverranno entro l’estate, molto probabilmente in Sicilia: secondo alcuni rumor, Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto, precisamente nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio, location scelta per la cerimonia con rito civile.

La proposta di matrimonio della coppia è avvenuta lo scorso maggio all’Arena di Verona, durante un concerto di J-Ax e Fedez del tour Comunisti Col Rolex. Fedez ha chiamato Chiara sul palco e, dedicandole una canzone, le ha chiesto di sposarlo davanti a migliaia di persone.