Nuovi, piccoli dettagli su Kingdom Hearts 3 dal coverage di PlayStation Magazine UK

Kingdom Hearts 3 è protagonista del nuovo numero di Official PlayStation Magazine UK, che ha pubblicato in queste ore il coverage dedicato al terzo capitolo della saga diretta da Tetsuya Nomura. Dalla rivista emergono preziose conferme di quanto affermato in occasione del Disney D23 Expo, ma anche qualche piccolo dettaglio aggiuntivo sul titolo in uscita entro la fine del 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. Vediamo nel dettaglio cosa c’è di nuovo.

C’è quindi un’intervista al director del gioco, Tetsuya Nomura, che ha parlato dei vari mondi finora confermati e inclusi nel gioco, tra i quali ricordiamo Big Hero 6 e Hercules, ma anche Monsters Inc., Toy Story e Rapunzel, con i dettagli rivelati dal producer circa la realizzazione (non facile) dei capelli di Raperonzolo e la trasformazione del Keyblade che ci sarà nel suo mondo, che assume la forma di una grossa torre.

È stato anche confermato che la boss fight che compare nei trailer dedicati a Toy Story vedrà Sora, Paperino, Pippo, Woody e Buzz Lightyear contro un Heartless controllato dal malvagio imperatore Zurg; sul versante del gameplay di Kingdom Hearts 3, il link system e alcune dinamiche del sistema di combattimento attingeranno pienamente da Dream Drop Distance e A Fragmentary Passage, inclusa la totale libertà – in termini di esplorazione e personalizzazione della Gummiship.

Dal coverage di PlayStation Magazine UK emergono anche dettagli sullo sviluppo del gioco: assodato che Kingdom Hearts 3 si divide in tre sezioni distinte e separate, dalle pagine del recente coverage viene affermato che, mentre la prima parte è ancora al 90% di completamento, il secondo atto si trova attualmente al 75% della sua fase di sviluppo – quando, negli ultimi tempi, ne avevamo parlato, si diceva che fosse al 60%.

Kingdom Hearts 3 è attualmente in sviluppo presso Square Enix, ma la data di uscita – che sarà svelata nel corso dei prossimi mesi – non ci è ancora nota, ma il titolo dovrebbe uscire nel corso del 2018.

Fonte: gamingbolt