Fallimento DPS, perché chiudono negozi Trony: store interessati in Italia ma nessuna svendita in arrivo

Con il fallimento DPS chiude Trony, non in generale tutta la catena di elettronica ma molti negozi del brand presenti in Italia hanno già abbassato le saracinesche. La notizia è ufficiale e porta con se la perdita di posti di lavoro per ben 500 dipendenti lungo tutto lo stivale. Quali store sono interessati ed è forse in atto una svendita dei prodotti volta forse a risolvere le sorti del marchio?

La pessima notizia nasce dalla dichiarazione di fallimento dell’azienda DPS (così come riportata in anteprima da AGI) la quale finora ha gestito un gran numero di store Trony lungo lo stivale, per l’esattezza ben 43. I negozi chiusi si trovano nelle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e per quanto riguarda il sud Italia la Puglia. In quest’ultima regione si registrerebbe la situazioni più critica con 13 negozi chiusi e 120 dipendenti rimasti senza lavoro ed è proprio qui che sarebbe partita la prima mobilitazione con l’obiettivo di ottenere qualche garanzia.

Quale sarà il futuro dei negozi Trony chiusi dopo il fallimento DPS? Alessio di Labio della CGIL parla della necessità di trovare un nuovo acquirente che acquisti in toto il pacchetto dei 43 negozi della catena: certo un obiettivo utopistico che difficilmente sarà raggiunto, almeno non nel breve periodo.

Come pure accaduto in passato per altri grossi brand in difficoltà, non pochi italiani si chiedono se la catena abbia messo in campo una svendita dei suoi prodotti in negozio proprio per superare con nuove vendite il periodo di crisi. Purtroppo, in questo caso, il fallimento della società DPS già avvenuto, non lascia spazio a nessuna ripresa e soluzione proveniente dal basso con il contributo dei consumatori (in tal senso, al contrario, è stato emblematico il caso Melegatti nel periodo natalizio). Come su riportato, la vera svolta per i 43 punti vendita Trony potrebbe essere solo l’individuazione di un nuovo compratore del pacchetto del gruppo DPS.