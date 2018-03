È nato il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, Leone Lucia: il parto a Los Angeles in anticipo di 3 settimane

È nato Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni! Come rivelano Vanity Fair e Dagospia, la coppia formata dalla influencer e dal rapper può finalmente accogliere il piccolo Leone.

Le voci sul parto hanno iniziato a farsi strada nella mattinata di martedì 20 marzo, quando i fan e i followers più accaniti della coppia hanno notato che da più di 24 ore i due non postavano fotografie o stories su Instagram, come sono soliti fare ogni giorno.

Chiara Ferragni aveva comunicato negli ultimi giorni la probabilità che il piccolo nascesse alcuni giorni prima rispetto al termine fissato inizialmente il 9 aprile. Con circa tre settimane di anticipo rispetto alla data prevista, nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2018 Leone Lucia è nato nello stesso ospedale in cui ha partorito Beyoncé, il Ceders Sinai di Los Angeles. Presente naturalmente in ospedale tutta la famiglia al completo, dai nonni ai genitori e agli amici stretti della coppia.

La gravidanza di Chiara non è stata certo delle migliori: diversi intoppi e problemi alla placenta hanno recentemente preoccupato la coppia, che però ora può rilassarsi e godersi l’arrivo in famiglia di Leone.

La notizia della nascita del figlio di Fedez e Chiara Ferragni si è diffusa in breve tempo sui social network, ma non è stata lanciata, come molti si aspettavano, dai diretti interessati. Infatti, sia Fedez che Chiara non hanno condiviso nulla nelle ultime ore, complice probabilmente la grande emozione che ha travolto i due neo genitori.

La gravidanza di Chiara Ferragni era stata annunciata lo scorso ottobre, sempre tramite i profili sui social network: “Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3!”, aveva fatto sapere la coppia, che presto convolerà anche a nozze. Il matrimonio è atteso per l’estate, e si terrà probabilmente in Sicilia, a Noto.