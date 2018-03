Un incontro con Laura Pausini a Milano ad aprile per Fatti Sentire: come partecipare

Un incontro con Laura Pausini si terrà a Milano il prossimo 5 aprile. L’ingresso è riservato ad una selezione di fan che acquisteranno il nuovo disco di Laura Pausini, Fatti Sentire, presso i negozi Mondadori Store aderenti all’iniziativa.

COME PARTECIPARE ALL’INCONTRO CON LAURA PAUSINI

Per provare ad essere tra i fortunati fan che incontreranno Laura Pausini a Milano il prossimo 5 aprile è necessario acquistare l’album Fatti Sentire dal 16 al 26 marzo nei Mondadori Store aderenti all’iniziativa oppure sul sito mondadoristore.it. Dopo l’acquisto è necessario inviare un sms entro le ore 13:00 del 26 marzo al numero 3341600900. L’sms dovrà contenere: nome, cognome e codice univoco (il codice viene fornito all’atto di acquisto dell’album), separati da un punto esclamativo e senza spazi.

Tra tutti coloro che avranno inviato l’sms nel modo corretto, entro i termini stabiliti e secondo il regolamento, 50 persone verranno estratte a sorte e scelte in modo casuale. I 50 vincitore si aggiudicheranno uno dei 50 ingressi ad un incontro con Laura Pausini che si terrà il 5 aprile a Milano in occasione della presentazione dell’album Fatti Sentire, disponibile in Italia e in tutto il mondo da venerdì 16 marzo.

Ad estrarre a sorte i vincitori sarà un software che, dopo aver registrato gli sms ricevuti e corretti, selezionerà 50 persone per inviare al partecipante vincitore un sms che lo informerà della vincita.

La vincita dovrà essere convalidata. I vincitori, così contattati, dovranno consultare il sito www.eventi.mondadoristore.it ed accedere all’area riservata all’inizia per consultare il regolamento integrale che spiega come confermare la propria vittoria e ritirare il premio.La vincita dovrà essere convalidata entro 24 ore dalla ricezione dell’sms.

Per convalidare la vincita è necessario avere a disposizione il proprio documento di identità e lo scontrino dell’acquisto del disco Fatti Sentire di Laura Pausini. Ulteriori dettagli sul concorso e sulla convalida in caso di vitoria sono disponibili sul sito eventi.mondadoristore.it nell’apposita sezione.