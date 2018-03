Annunciata una nuova data di Nek Max e Renga in estate: info e biglietti in prevendita su Ticketone

Annunciata durante un’intervista a RTL una nuova data di Nek Max e Renga in estate, in programma a Udine.

Il concerto si terrà il prossimo 11 luglio a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine, e va ad aggiungersi ad un ricco calendario di live che attraverseranno l’intera penisola sino alla fine dell’estate.

Il tour di Nek Max e Renga continua a registrare successi straordinari in tutta Italia, con sold out in diverse date della tournée che ha debuttato lo scorso 18 gennaio a Jesolo. I tre cantanti italiani stanno portando in giro per l’Italia uno spettacolo quasi senza precedenti, con un bagaglio artistico che sa riunire sotto lo stesso palco diverse generazioni.

Un grande live che conta più di 30 brani in scaletta dove Nek Max e Renga interpretano insieme i più grandi successi delle loro straordinarie carriere. Max Pezzali, Nek e Francesco Renga, forti di un repertorio musicale immenso, uniscono le loro hit più importanti e che hanno segnato intere generazioni.

L’ambizioso progetto è partito con il singolo Duri da battere, a cui hanno fatto seguito Il mio giorno più bello nel mondo, Gli anni e Fatti avanti amore, incise con le tre voci e reinterpretate in una nuova veste.

I biglietti per la nuova data di Nek Max e Renga in estate saranno disponibili in prevendita online a partire dalle ore 16 di mercoledì 21 marzo su Ticketone, via call center e in tutti i punti vendita abilitati.

Di seguito, il calendario completo del tour di Nek Max e Renga.