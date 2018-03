Biglietti in prevendita per il tour di Fabrizio Moro, al via dallo Stadio Olimpico di Roma

Il tour di Fabrizio Moro non si ferma alla Curva dell’Olimpico. L’artista romano ha infatti appena annunciato che i live non si fermeranno allo stadio ma continueranno in una lunga tournée nella quale è pronto a portare la musica raccolta nell’ultimo disco, nel quale ha inserito tutte le emozioni degli ultimi 10 anni.

La tournée che ha voluto dedicare al suo ritorno ai live parte proprio dalla Curva dell’Olimpico, per la prima data dei live fissata per il 16 giugno. Il tour continuerà a Cervia, quindi Brescia, Marostica, Cervignano del Friuli, Napoli, Gaeta, Pescara, Trani, Lecce e Soverato.

Il calendario è in continuo aggiornamento, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle 16 del 21 marzo. Quelli per l’Olimpico sono presenti su tutte le piattaforme di vendita già da qualche settimana e prima della partecipazione al Festival di Sanremo, che ha vinto con Ermal Meta e Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente.

Il brano sarà portato anche sul palco dell’Eurovision Song Contest a Lisbona nel mese di maggio, con una versione già modificata e fatta rientrare nei tre minuti richiesti dalla manifestazione. Il loro percorso al Festival di Sanremo non è stato semplice, tanto che hanno rischiato la squalifica per un presunto plagio che poi è stato risolto dalla commissione.

I due artisti sono arrivati al trionfo, ma dopo la kermesse hanno portato avanti i loro progetti da solisti a cominciare dai firma copie per la presentazione del disco che hanno rilasciato in occasione della loro partecipazione al Festival di Sanremo che hanno vinto con Non mi avete fatto niente, con la quale trattano il tema del terrorismo in una maniera che hanno ritenuto non essere banale. Qui di seguito, il calendario completo di tutte le date già annunciate, che andrà ad arricchirsi nelle prossime settimane con nuovi annunci già promessi sulla pagina ufficiale dell’artista.