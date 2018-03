Concerti di Francesco Gabbani in estate per #GABBALIVE18: date, prezzi e biglietti in prevendita su TicketOne

Nuovi concerti di Francesco Gabbani sono stati annunciati oggi, mercoleì 21 marzo. A luglio e ad agosto l’artista sarà in concerto in alcune delle località più suggestive d’Italia per una serie di eventi selezionati, nell’ambito del #GABBALIVE18.

Si parte il 6 luglio da Codroipo (UD) per un evento a Villa Manin per proseguire l’8 luglio a Vigevano per Estate in Castello 2018. Il 26 luglio, Francesco Gabbani si esibirà in concerto a Villafranca (Verona) al Castello Scaligero per Villafranca Festival.

Anche ad agosto, Gabbani si esibirà dal vivo in alcune location italiane. Il giorno 11 è atteso a Marina di Castagneto Carducci (LI) presso MarinArena e il 26 agosto a Macerata per un concerto allo Sferisterio nell’ambito della manifestazione musicale estiva Sferisterio Live.

Di seguito i concerti del #GABBALIVE18:

6 luglio CODROIPO (UD), Villa Manin, Estate in Villa

8 luglio VIGEVANO (PV), Cortile del Castello, Estate in Castello 2018

26 luglio VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero, Villafranca Festival

11 agosto MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI), MarinArena, Bolgheri Festival

26 agosto MACERATA (MC), Sferisterio, Sferisterio Live Ad accompagnare Gabbani sul palco, ci sarà la sua band composta da: Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).

I biglietti per i nuovi concerti di Francesco Gabbani saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di oggi, mercoledì 21 marzo, sul circuito TicketOne, online, via call center e presso tutti i punti vendita autorizzati di tutta la penisola.

La tournée estiva segue il grande successo al Festival di Sanremo con il tormentone Occidentali’s Karma. Francesco Gabbani ha trionfato tra i Campioni intraprendendo un interessante percorso che lo ha portato a pubblicare l’album Magellano.

Dopo un 2017 particolarmente ricco di successi, Francesco Gabbani è impegnato nella lavorazione del nuovo disco di inediti ma torna anche live sui palchi d’Italia per pochi eventi in programma a luglio e ad agosto.

“Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione. Il vero senso di tutto quello che faccio sta lì, tra la gente e per la gente. E’ quella la vera vita per un musicista. Stiamo studiando una scaletta in parte differente, rispetto al tour dell’estate scorsa, con un allestimento arricchito di luci e di effetti visivi. Non vedo l’ora di tornare a divertirmi con i miei fan, per poi portare quel calore e quella carica energetica nel nuovo disco che sto preparando”.

Di seguito i dettagli sulle date e sui prezzi dei biglietti.