Eccezionale Huawei P10 Lite: il più cliccato per acquisto nuovo smartphone al miglior prezzo

Un risultato davvero eccezionale quello appena raggiunto da Huawei P10 Lite, secondo l’Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it lo smartphone più cercato dagli italiani nel periodo compreso tra lo scorso settembre e l’attuale mese di marzo. Il ricercatore medio corrisponde ad un soggetto di sesso maschile, relativamente giovane (con età tra i 25 ed i 44 anni) e con domiciliazione in Lazio, Campania e Lombardia.

A cercare sono più i maschietti che le femminucce, anche se a parare unanime (non ci sono distinzioni di genere in tal senso) il re incontrato risulta sempre essere Huawei P10 Lite, al primo posto della Top5 degli smartphone più cercati in rete nel periodo sopra indicato.

Le donne riversano la loro attenzione, subito dopo, in direzione del Galaxy S8, seguito a ruota da iPhone 6, iPhone 7 e Galaxy S7. I signori uomini, invece, hanno altre idee: Huawei P10 Lite al primo posto, accompagnato dal Galaxy S8 al secondo (come per le signore), ed in seguito da Galaxy S7, Huawei P8 e Huawei Mate 10. In termini percentuali, è il 64% dei maschietti a cercare, contro il 36% rappresentato dal pubblico femminile. Ben 4 milioni e 700 mila gli utenti, per un totale di 13 milioni e 300 mila ricerche effettuate, a caccia del nuovo smartphone al miglior prezzo.

Il trend parla chiaro, e spinge tutto in direzione di dispositivo dallo schermo sempre più grande e dalla fotocamera sempre più performante. Perdono quota i device a marchio LG e ASUS, che nemmeno compaiono in graduatoria. Fanno discretamente gli iPhone, anche se al cospetto delle sole donne. Poco cercato iPhone X, soprattutto per la fascia di prezzo cui sembra ancora appartenere (riesce praticamente impossibile trovarlo a meno di 900 euro, cosa che chiaramente pesa sulla scelta iniziale, e che gli impedisce di annoverarsi tra i papabili dispositivi in rampa di acquisto).

Una cosa è certa: Huawei P10 Lite mette d’accordo tutti, maschi e femmine indistintamente. Il piccolo del brand cinese, dall’attuale prezzo medio di circa 220 euro, non teme rivali (aspettando che prenda piede Huawei P20 Lite, suo diretto successore).