Nuovo studio per The Voice of Italy 2018, Costantino Della Gherardesca annuncia un’edizione “cinica” (video)

Con una clip girata nel nuovo studio di The Voice of Italy 2018, il conduttore di Costantino Della Gherardesca svela in anteprima la scenografia, totalmente rinnovata rispetto al passato, che ospiterà la nuova gara tra aspiranti popstar in onda su Rai2 da giovedì 22 marzo.

Scenografo di quest’edizione è Luca Sala, che ha rivisitato completamente lo studio rispetto alle edizioni precedenti pur mantenendone l’identità col predominio dei colori del rosso e del nero, tipici di The Voice.

Al suo debutto alla conduzione del talent show della voce, che torna su Rai2 con la quinta stagione dopo il flop di ascolti della quarta con una formula più snella e ridotta nel numero di puntate, Costantino della Gherardesca definisce in tre parole quest’edizione 2018 come “progressista, prepotente e cinica“.

Subentrato a Federico Russo che aveva condotto tutte le edizioni precedenti del format, Costantino della Gherardesca si lascia andare anche a fantasticherie su una sua eventuale audizione a The Voice of Italy 2018, citando Donna Summer come uno dei suoi cavalli di battaglia.

Al suo fianco una giuria quasi completamente rinnovata, col ritorno di J-Ax e le new entry assolute Francesco Renga, Al Bano Carrisi e Cristina Scabbia.

Per Al Bano si tratta di una delle ultime esperienze nel mondo dello spettacolo prima dell’annunciato ritiro dalle scene a fine anno, come ha ricordato nella clip di presentazione.

“Logorroica, cocciuta ed intransigente” si definisce la Scabbia, voce dei Lacuna Coil al suo debutto in un talent show.

Più a loro agio Francesco Renga e J-Ax: il primo è stato giudice al serale di Amici di Maria De Filippi, il secondo ha già fatto il giurato e il coach proprio a The Voice per due edizioni.

Ecco il cast dei giurati di quest’edizione, che sta già registrando da settimane a Milano le prime puntate di Blind Audition.