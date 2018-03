Per tutti gli ASUS, Huawei ed Honor le Emoji AR del Samsung Galaxy S9: novità sorprendenti

Ci sono novità davvero importanti che coinvolgono in primis il mondo del Samsung Galaxy S9, ma in generale tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Android dal comparto hardware e software minimamente apprezzabile. Se avete deciso di puntare su Huawei, Honor e ASUS, ad esempio, aprite bene gli occhi perché potrebbero presto arrivare notizie in aspettare sul fronte delle Emoji AR che abbiamo avuto modo di conoscere proprio in occasione della presentazione ufficiale dell’ultimo gioiellino coreano.

Finora le nostre supposizioni di estensione del “servizio” non si sono spinte oltre i vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy S7, come avrete notato anche dal nostro approfondimento, ma evidentemente qualcosa è cambiato negli ultimi giorni. Vedere per credere quanto è stato dichiarato da Mahesh Ramasubramanian e Kiran Bhat, fondatori di Loom.ai, la società che ha realizzato le Emoji AR, visto che le loro dichiarazioni aprono le porte a scenari del tutto inaspettati.

Sostanzialmente, e senza entrare in concetti tecnici troppo complesso, il loro SDK realizzato appunto per assicurare al Samsung Galaxy S9 le Emoji AR sarebbe potenzialmente compatibile con qualsiasi dispositivo. Una svolta potenziale non di poco conto, anche se in un contesto del genere è fondamentale evidenziare che la scelta di estendere questa tecnologia per altri device, se non addirittura per altri brand, è legata ad una decisione libera e autonoma da parte di Samsung.

Impossibile pertanto parlare di tempi per chi si ritrova con device Huawei, ASUS ed Honor, senza ovviamente tralasciare gli altri Samsung Galaxy che nell’eventualità sarebbero per forza di cose i primi della lista. Che ne pensate? Ritenete che il vostro smartphone soddisfi i requisiti minimi hardware e software per poter utilizzare un servizio di questo tipo? Riportateci pure le vostre impressioni nei commenti che seguono.