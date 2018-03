Elton John a Roma per festeggiare il compleanno prima del tour d’addio

Elton John a Roma festeggia i suoi 71 anni. L’artista è stato avvistato nella Capitale in compagnia di suo marito David Furnish, con il quale avrebbe raggiunto l’Italia per il suo compleanno prima di partire per il tour d’addio che lo vedrà protagonista fino al 2021 e in oltre 300 concerti.

I due sono stati avvistati in quel di Trastevere, al ristorante Antica Pesa, nel quale hanno trascorso la serata precedente al compleanno dell’artista che ha spento 71 candeline. Elton John è stato inoltre immortalato con Simone Panella, chef noto anche al pubblico televisivo, dal quale ha voluto trascorrere le ultime ore da settantenne in vista del suo imminente compleanno.

Elton John sarà in Italia nel 2019 con due date del tour con il quale dirà addio al mondo della musica. Come già annunciato, l’artista sarà all’Arena di Verona il 29 e 30 maggio per due concerti già dichiarati sold out. La sua calata nel Bel Paese ha però destato qualche perplessità ne Il Popolo della Famiglia, che ha richiesto la censura dei live. La richiesta si è però risolta in una bolla di sapone, tanto che i biglietti sono andati esauriti in pochissime ore dall’apertura delle prevendite generali.

La scelta di dichiarare che questo in partenza sarebbe stato l’ultimo tour non è stata però gradita da Rod Stewart, che ha accusato Elton John di aver agito in maniera disonesta e per il mero piacere di vendere tanti biglietti.

L’ultimo tour di Elton John è in partenza dall’8 di settembre negli Stati Uniti. La tournée proseguirà in tutto il mondo per oltre 300 concerti, con due date in Italia nel 2019 all’Arena di Verona. Secondo la tabella di marcia dell’artista, i live in programma per il suo addio alla musica saranno da ritenersi conclusi nell’anno 2021, salvo spostamenti o nuovi programmi che potrebbero essere annunciati in corso d’opera e non ancora previsti.