Annunciati i funerali di Fabrizio Frizzi: da Antonella Clerici a Pippo Baudo, addio commosso al Woody di Toy Story

Questa è una giornata triste, sicuramente da dimenticare, dopo l’arrivo della notizia che nessuno si sarebbe aspettato ma mercoledì lo sarà ancora di più visto che sono stati annunciati i funerali di Fabrizio Frizzi e si terranno proprio il 28 marzo a Roma.

Ad annunciare le date e gli orari della Camera Ardente e dei funerali di Fabrizio Frizzi è stata proprio la Rai tramite comunicato stampa ufficiale giunto di comune accordo con la famiglia. Orfei, la moglie Carlotta Mantovan e il fratello del conduttore, si sono ritrovati oggi in ospedale per decidere insieme le modalità dell’ultimo saluto al conduttore.

La Rai fa sapere: “La camera ardente di Fabrizio Frizzi sarà allestita domani, martedì 27 marzo, nella sede Rai di Viale Mazzini 14 dalle ore 10 alle ore 18. I funerali si terranno invece mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo“.

Il pubblico sa già che saranno tanti i personaggi dello spettacolo che si alterneranno per dare l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi soprattutto dopo quello che è successo oggi in tv. Rai e Mediaset hanno cambiato i loro palinsesti con la sospensione di quasi tutte i programmi in diretta di Rai1 e Rai2 ma anche all’intrattenimento di Canale 5 a cominciare da Uomini e donne e Amici e finendo ad Avanti un altro.

I colleghi di Fabrizio Frizzi hanno poi preso d’assalto i social per l’ultimo saluto a quello che per tutti è anche “il Woody di Toy Story” visto che proprio il conduttore ha prestato la voce al personaggio animato. Da Antonella Clerici e Carlo Conti (coloro che lo avevano accolto in tv dopo il malore a La Prova del Cuoco), ad Andrea Fabiano che su Twitter scrive:

Garbo, ironia, autoironia, scrupolosità, umiltà, semplicità, umanità, serenità, sensibilità, attaccamento alla vita Sono solo alcune delle cose che ci hai donato. Un abbraccio affettuoso a te e alla tua famiglia. Ciao ciao #FabrizioFrizzi — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) March 26, 2018

E Milly Carlucci che ammette di non riuscire nemmeno a parlare per rilasciare una dichiarazione ufficiale ai giornalisti che in queste ore la stanno chiamando:

#FabrizioFrizzi era e sarà sempre il mio fratellone. Molti giornalisti che mi chiedono di ricordarlo, chiedo scusa ma non ce la faccio a parlare. Lo farò quando riuscirò a metabolizzare questo immenso dolore. Il mio pensiero va a Carlotta a Stella, a Claudio — Milly Carlucci (@milly_carlucci) March 26, 2018

A loro si sono unite anche due volti storici della Rai ovvero Raffaella Carrà e Simona Ventura, ecco i loro messaggi su Twitter:

Quanto dolore. "Sono bravo seguo le cure e ce la farò " Così mi ha detto giorni fa. Prego piangendo una persona perbene, un amico. #FabrizioFrizzi — Raffaella Carrà (@raffaella) March 26, 2018

Piango, non solo un collega, ma una persona eccezionale, buona, corretta e generosa. Davvero una rarità nel nostro mondo e nella società di oggi. Piango si, anche di rabbia. La vita è profondamente ingiusta.

Buon viaggio #FabrizioFrizzi pic.twitter.com/qdnUbkpVck — Simona Ventura (@Simo_Ventura) March 26, 2018

Pippo Baudo ha avuto modo di dire la sua in tv ricordando l’amico e il collega in modo molto commosso, parlando con il cuore in mano:

Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo a Rainews24: "Era un ragazzo che faceva il suo mestiere con amore" → https://t.co/bYyLjHZfGi #fabriziofrizzi pic.twitter.com/s6ENtJH3CZ — Rainews (@RaiNews) March 26, 2018

Ecco di seguito tutto i messaggi vip e “nip” di coloro che hanno voluto dire addio, a modo loro, all’amato ragazzo della tv che si è spento nella notte tra il 25 e il 26 marzo in seguito ad una emorragia cerebrale:

