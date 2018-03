Cambio programmazione sulla Rai il 26 marzo per l’addio a Fabrizio Frizzi: film e serie tv in onda

Il mondo della televisione in lutto per la morte di Fabrizio Frizzi, e per stasera la rete italiana opta per il cambio di programmazione sulla Rai il 26 marzo, proponendo repliche, film e serie tv. Il celebre conduttore italiano si è spento all’età di 60 anni nella notte, a causa di un’emorragia celebrale. La famiglia ha annunciato la sua morte tramite un comunicato stampa, divulgato qualche ora fa. La televisione italiana piange in silenzio Frizzi, lasciando spazio a una programmazione alternativa per la serata del 26 marzo.

Si inizia con Rai1, che non rinuncia a Il Commissario Montalbano, stasera con l’episodio in replica “La piramide di fango”, anticipando però l’orario della messa in onda: l’appuntamento con la serie con Luca Zingaretti è alle 20:30 anziché le 21:25, e sarà trasmesso dopo il Tg1 in onda alle 20:00. Dopo Montalbano, nella seconda serata Rai1 propone lo speciale Porta a Porta dedicato a Fabrizio Frizzi.

Qui nel dettaglio il cambio di programmazione sulla Rai1 il 26 marzo:

La programmazione odierna di Rai2 prevede film e serie tv, come annunciato sul profilo social della seconda rete italiana, con una didascalia dedicata a Fabrizio Frizzi. Nel particolare, l’appuntamento con Hawaii Five-0 resterà invariato, alle 20:30 ci sarà il telegiornale e alle 21:05 il film “Il Paradiso per davvero”, al posto di “Boss in incognito”. In seconda serata, Rai2 proporrà la replica di una puntata della fiction con Francesco Montanari “Il Cacciatore”, che sostituirà il programma d’attualità “Night tabloid”.

La scomparsa di #FabrizioFrizzi provoca un dolore immenso. Ognuno di noi ha un pezzo di vita vissuta con lui o un aneddoto che ha lasciato un sorriso stampato tra i ricordi. Oggi non ce la sentiamo di sorridere o di discutere di altri argomenti. Ecco la programmazione odierna: pic.twitter.com/p4OOHQdEvf — Rai2 (@RaiDue) March 26, 2018

La programmazione su Rai3 dovrebbe restare invariata, con il terzo canale che manderà in onda una puntata di Report, come annunciato sull’account social del programma:

Questa sera 21.15 #Report su @RaiTre Ogni anno produciamo oltre trenta milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Dove finiscono? E chi sono i signori dell'immondizia? Inoltre: l'utilizzo dei cellulari a scuola. pic.twitter.com/HVk3wD9MeD — Report (@reportrai3) March 26, 2018

L’ufficio Stampa Rai fa sapere i dettagli per l’ultimo addio a Fabrizio Frizzi: martedì sarà allestita la camera ardente nella sede Rai di Viale Mazzini, a Roma. Il giorno successivo si terranno i funerali. Qui tutte le informazioni: