Far Cry 5 omaggia altri titoli Ubisoft, ecco tutti gli outfit celebrativi

Evidentemente a Ubisoft piace collegare, in qualche modo, i suoi principali prodotti videoludici. Se in passato abbiamo notato spesso e volentieri, ad esempio, riferimenti non troppo velati a cavallo tra Assassin’s Creed e Watch Dogs, con Far Cry 5 il team di sviluppo ha voluto operare ancora più in grande. Nel corso del nuovo capitolo della serie, che uscirà domani 27 marzo in versione multipiattaforma, sarà possibile trovare diversi outfit ispirati ai più celebri franchise targati Ubisoft, o perlomeno quelli del momento.

Tra le varie tipologie di indumenti present in Far Cry 5, infatti, sono presenti anche delle semplici T-Shirt decorate: molte di queste, dunque, sono magliette a tema dedicate ad alcuni recenti, acclamati videogiochi targati Ubisoft. Tra esse quindi annoveriamo i vari Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege, For Honor e molti altri, tra i quali la stessa serie di Far Cry.

Ognuna di queste magliette ha però un costo di 100 Silver, valuta di gioco che potrà essere acquistata nell’Ubisoft Store in cambio di soldi reali. In alternativa, si potrà anche cercare questa valuta in giro per la mappa di gioco, ma pare non sia un’operazione così facile. Andiamo a vedere quali sono gli outfit celebrativi più celebri di Far Cry 5:

Beyond Good & Evil:

Vaas Stencil – villain di Far Cry 3:

For Honor:

Assassin’s Creed Origins:

Far Cry Primal:

Rabbids:

Rainbow Six Siege:

Watch Dogs:

Fra Cry 5 si prepara a invadere i nostri scaffali. Ormai mancano soltanto poche ore, che dividono i giocatori dall’attesa nuova iterazione della saga edita da Ubisoft. A un giorno a ridosso del lancio, che avverrà per PlayStation 4, Xbox One e PC, gli sviluppatori del gioco si sono sbottonati su alcuni aspetti del titolo, in particolare sulla natura del nuovo capitolo della serie di videogioco open world, con tutte le criticità e i rischi del caso.