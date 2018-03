Foto e video del Fame Tour di Maluma, in attesa dei concerti in Italia nel 2018

Il Fame Tour di Maluma ha debuttato lo scorso weekend da Washington, Boston e New York, con una tappa al Madison Square Garden.

La tournée prevede diversi concerti negli Stati Uniti sino a maggio, per poi arrivare in Europa durante l’estate. Tra l’Arena di Miami e il Forum di Los Angeles, il nuovo tour di concerti di Maluma mette di nuovo al centro dell’attenzione il cantante, che proporrà al pubblico i suoi maggiori successi.

Durante i live del Fame Tour di Maluma, infatti, il cantante interpreterà le hit che hanno conquistato i fan: da Borrò Cassette a La bicicleta, Sin Contrato e Carnaval, fino agli ultimi singoli Felices los 4, Corazon e El Prestamo.

Inoltre, la superstar colombiana presenterà al pubblico il nuovo album F.A.M.E, pubblicato venerdì 23 marzo in tutto il mondo: il disco contiene ben 15 canzoni, tra cui i singoli pubblicati negli ultimi mesi.

Tra le tante collaborazioni di Maluma con le star della musica latina, di recente è stato pubblicato il singolo Colors, un featuring con Jason Derulo, che sarà l’inno dei prossimi Mondiali di Calcio in Russia.

Maluma porterà il Fame Tour 2018 anche in Italia: la superstar latina, infatti, è attesa nel nostro Paese il prossimo autunno. I concerti si terranno l’11 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre alla Fiera di Roma e il 13 ottobre a Milano. I biglietti per i concerti di Maluma in Italia saranno disponibili in prevendita sui circuiti online durante i prossimi giorni.

Il ventiquattrenne Maluma, al secolo Juan Luis Londoño Arias, è il cantante latino-americano rivelazione dello scorso anno: giunto al successo internazionale con il singolo Felices los 4, ha conquistato in breve tempo le classifiche di vendita di tutto il mondo e conta su Spotify più di diciotto milioni di ascoltatori. Nella sua carriera, Maluma ha già conquistato alcuni riconoscimenti prestigiosi e due nomination ai Latin Grammy Awards nel 2017.