Beyoncé morsa in faccia da un’attrice, il racconto di Tiffany Haddish delle feste folli di Queen Bey

La vicenda di Beyoncé morsa in faccia da un’attrice durante un party ha fatto il giro del mondo dopo l’intervista di Tiffany Haddish alla rivista GQ.

A quanto pare, Queen Bey non è intoccabile ed inavvicinabile come sembra, se qualcuno qualche mese fa si è perfino azzardato a darle un morso in pieno viso.

A raccontare l’aneddoto è stata l’attrice e comica americana Tiffany Haddish, amica dei Carter, che ha ricordato l’incidente avvenuto lo scorso dicembre durante una festa privata a cui erano presenti sia Beyoncé che suo marito Jay-Z, presto in concerto insieme con le nuove date internazionali dell’On The Run Tour 2.

C’era questa attrice che stava esagerando nei comportamenti. Morse la faccia di Beyoncé. Beyoncé si allontanò, andò da Jay-Z e disse: “Jay! Vieni qui! Quella puttana…” e si allontanarono. Andarono in fondo alla stanza. Io pensai: ‘cosa è successo?’ E l’amico di Beyoncé si avvicinò e disse: “Ci credi che questa cagna abbia appena morso Beyoncé?” E poi sono successe molte cose. Beyoncé e Jay-Z sono passati accanto a me e io le ho detto, ‘Sto per colpire qualcuno alla tua festa. Voglio solo che tu lo sappia’.

La Haddish stessa è stata vittima di un comportamento inopportuno da parte della stessa persona che ha morso Beyoncé, ma pare che proprio la cantante le abbia chiesto di stare calma e provare a divertirsi. Le due hanno scattato questa foto proprio dopo aver parlato di quel morso.

Verso la conclusione della serata, Tiffay Haddish è tornata a parlare con Beyoncé, scioccata dalla storia del morso. Ha chiesto alla popstar se fosse vera e lei ha confermato l’aggressione subita.

Ho detto: ‘Adesso vado a picchiarla’. E Beyoncé mi ha risposto: ‘Tiffany, non farlo. Questa cagna è fuori di testa. Non ha nemmeno bevuto, è strafatta. Non è così sempre. Rilassati’.

Insomma, Beyoncé ha tenuto la calma ed evitato che un party si trasformasse in rissa. Il suo self-control le ha procurato ovazioni da parte della sua fanbase.