Video di Fedez e Chiara Ferragni a Emigratis, Pio e Amedeo svaligiano la loro villa a Los Angeles

Fedez e Chiara Ferragni a Emigratis protagonisti di uno dei tanti scherzi organizzati dalla coppia formata da Pio e Amedeo!

I due neo genitori (al momento della registrazione, però, Leone non era ancora nato) sono stati presi di mira dagli Emigratis, che sono volati sino a Los Angeles per importunare il rapper e la fashion blogger italiani. Durante le registrazione della puntata andata in onda il 26 marzo su Italia Uno, il primogenito della coppia più chiacchierata del momento non era ancora nato, dunque s’intravedono solo Fedez e Chiara.

La seconda puntata di Emigratis ha reso Fedez e Chiara Ferragni i due veri protagonisti: Pio e Amedeo si sono recati dalla fashion blogger più famosa e più ricca al mondo per scoprire i trucchi del suo successo e alcuni aneddoti della loro vita in America.

Fedez e Chiara Ferragni si trovano negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, per la nascita del piccolo Leone (già ribattezzato “Leoncino mio” e “Royal Baby italiano”).

I due comici hanno chiesto il motivo per cui hanno voluto far nascere il loro primo figlio proprio negli Stati Uniti: Fedez ha affermato che entrambi hanno deciso di restare negli States per salvaguardare la privacy di Leone e per determinati vantaggi e privilegi offerti dall’America. Ma non manca anche un po’ di ironia, com’è tipico del rapper: “Potrà avere il doppio passaporto, e poi se è nato in America potrà diventare anche il Presidente degli Stati Uniti“, ammette Fedez.

Pio e Amedeo si sono intrufolati nella villa di Fedez e Chiara, e hanno svaligiato il guardaroba della coppia: la preziosa felpa di Gucci e la maglia di Yves Saint Laurent di Fedez regalatagli dalla madre, mentre a Chiara tocca cedere alcuni vestiti alla moda e quattro paia di scarpe.

Gli Emigratis insieme a Fedez e Chiara Ferragni vanno poi a pranzo insieme: arriva il momento dell’immancabile domanda sul matrimonio: la coppia si sposerà probabilmente in Sicilia, e Chiara svela che al loro ricevimento vi sarà un menù tutto italiano!

VIDEO DELLA SECONDA PUNTATA DI EMIGRATUS 3 CON FEDEZ E CHIARA FERRAGNI