Lo speciale di Harry Styles a Manchester su Vh1 il 31 marzo e l’1 aprile, in attesa dei concerti in Italia

Il concerto di Harry Styles a Manchester in onda su Vh1: in attesa degli imperdibili eventi in Italia, Harry Styles sarà protagonista in tv questo weekend.

Nel weekend di Pasqua, Vh1 fa un regalo a tutti i fan di Harry Styles, che sarà in Italia il 2 e il 4 aprile per il Live On Tour 2018. Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile andrà in onda su Vh1 (canale 67 del digitale terrestre) il concerto di Harry Styles a Manchester, registrato lo scorso ottobre negli studi della BBC della cittadina inglese.

Il live prevede l’esibizione di Harry Styles in tutti i brani del suo primo album di inediti, pubblicato a maggio 2017: il disco ha segnato il debutto come solista, dopo la pausa annunciata nel 2016 con gli One Direction.

Harry Styles è l’album omonimo del giovane cantautore britannico, accolto positivamente dal pubblico e dalla critica internazionale, che ha dominato le classifiche di vendita di numerosi Paesi. Il singolo Sign Of The Times ha anticipato l’album che ha dato il via clamoroso alla carriera solista di Harry Styles, risultando tra i più venduti al mondo nel 2017.

Inoltre, Harry canterà anche alcune cover che normalmente propone anche durante i suoi concerti, come The Chain dei Fleetwood Mac e Girl Crush dei Little Big Town, oltre che naturalmente alcuni brani degli One Direction.

Gli appuntamenti con Harry Styles su Vh1 in programma questo weekend anticipano i grandi eventi live che si terranno nel corso della prossima settimana: il Live On Tour 2018 di Harry Styles arriverà in Italia e il cantante si esibirà il 2 aprile al Mediolanum Forum di Assago a Milano, mentre il 4 aprile sarà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna.

Il concerto di Harry Styles a Manchester andrà in onda su Vh1 alle ore 15 e alle ore 22 di sabato 31 marzo, mentre domenica 1 aprile vi sarà una replica a partire dalle ore 15:50.