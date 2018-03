Matthew Fox di Lost a Cagliari si rilassa in Sardegna e non nega selfie ai fan (foto)

C’è Matthew Fox di Lost a Cagliari, proprio mentre leggete queste parole: l’interprete di Jack Shephard, a quanto pare appassionato di isole, si sta godendo del meritato relax in Sardegna, senza però negare ai fan foto e selfie.

Proprio i post sui social dei fortunati che sono riusciti a farsi ritrarre con lui hanno portato alla luce la presenza dell’attore sul suolo sardo: il primo a pubblicare è stato il profilo della fumetteria Loriga Fumetti di Cagliari che, in didascalia al selfie postato, ha insinuato che l’attore potrebbe presto tornare da loro per riprendersi gli occhiali che ha per sbaglio lasciato sul bancone.

Sulla vacanza di Fox a Cagliari si sa in realtà ben poco: sembra sia un semplice viaggio di piacere con la sua famiglia, quindi niente progetti lavorativi italiani per l’ex protagonista di Lost. In attesa di saperne di più o che l’attore pubblichi sui suoi canali ufficiali qualche dettaglio extra, ecco alcune delle foto che lo ritraggono con i suoi fan.