Video e testo Quattro Mura di Biondo, al serale con un singolo inedito da milioni di views

Quattro Mura di Biondo è un singolo presentato ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione numero 17, in onda tra il 2017 e il 2018. Biondo è tra i concorrenti che accederanno al serale di Amici 2018, atteso a partire da sabato 7 aprile in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20.

Tra i pezzi presentati dal cantante nel programma, c’è il brano Quattro Mura, un singolo già rilasciato negli scorsi anni su YouTube che vanta all’attivo milioni di visualizzazioni. Non si tratta dunque di un inedito, in quanto già pubblicato e disponibile online per l’ascolto.

Quattro Mura di Biondo è stato rilasciato il 18 settembre 2015 e ha raggiunto su YouTube quota 5.074.792 di views, molte delle quali prima che il cantante accedesse al talent show di Canale 5.

Con Quattro Mura, Biondo ha anche provato ad ottenere l’accesso al serale di Amici 17, negato da due docenti di canto che in particolar modo si sono opposti alla sua ammissione: Paola Turci e Carlo Di Francesco. Se nella scorsa puntata di Amici, il cantante è tornato al posto senza chiedere spiegazioni, rassegnato all’idea di non poterli convincere a scommettere su di lui, nel corso della settimana, Biondo ha chiesto di incontrarli per un confronto civile.

Le spiegazioni che ha ricevuto dai due docenti riguardano la sua preparazione tecnica. Biondo sa cantare abbastanza bene ma non è ancora pronto per un percorso artistico e, soprattutto, rispetto agli altri cantanti della scuola risulta meno preparato.

Nella puntata di Amici di sabato 31 marzo, Biondo ottiene la maglia del serale.

TESTO QUATTRO MURA DI BIONDO

Eravamo solo io e te ti ricordi baby sono le 4, quel vino bianco,

ricordo ancora il suo sguardo,

mi morde il labbro,

sbatte la porta urlando di restarle a fianco (vattene)

Mi sembra ieri sento ancora il suono dei bicchieri dentro i miei pensieri ma tu aspetta dai,

sembri di fretta questa sera sembri un po’ diversa

talmente bella che sei maledetta dalle mie urla (aiuto)

Il tuo profumo sopra la maglietta azzurra,

lei mi sussurra mentre fuma che non ha paura,

siamo io e lei quattro mura, rum e pera, questa sera sembri veramente seria, seriamente vera

Hai la maglietta nera il solito sguardo,

ti chiedo solo di restarmi accanto (vai),

non chiedo altro (tu),

prova a comprendermi (qui)

corro nel buio e non so come prenderti…

Mi si ferma il battito, chiaro che non me ne vado se non ci sei te,

prova a fermarti un attimo resta da me,

navigo dentro illusioni da sconfiggere

Mi si ferma il battito, chiaro che non me ne vado se non ci sei te,

prova a fermarti un attimo resta da me,

navigo dentro illusioni da sconfiggere

Quindi guardaci abbiamo perso il fiato sembro stupido ma dubito te ne sei andata subito,

siamo diversi ma non così distanti (c’ho),

sentirsi a pezzi ma poi ritrovarsi in mezzo agli altri

Sai, vorrei fotografarti per quanto sia possibile non sei credibile

è difficile descrivere qualcosa di impossibile come te, ne sei consapevole baby

Sai sono quasi tre mesi che sono insicuro troppo immaturo per lei,

fisso il muro della stanza e non so dove sei, come stai,

sembra fatta apposta così stronza da qualcuno che mi odia in questo mondo senza regole

mezzo fragile mezzo debole vieni via con me,

ti prendo per la mano ti porto lontano,

quest’amore ci distrugge e comunque sorrido anche se ho cicatrici ovunque.

Mi si ferma il battito, chiaro che non me ne vado se non ci sei te,

prova a fermarti un attimo resta da me,

navigo dentro illusioni da sconfiggere

Mi si ferma il battito, chiaro che non me ne vado se non ci sei te,

prova a fermarti un attimo resta da me,

navigo dentro illusioni da sconfiggere