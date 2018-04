Guida Far Cry 5 al farming del denaro, come migliorare le proprie finanze

Indubbiamente tantissimi i giocatori che nell’ultima settimana hanno fatto il loro ingresso in Far Cry 5, con l'(in)accogliente Hope County che ha spalancato le porte del Montana ai turisti videoludici provenienti da tutto il mondo. Sopravvivere alla conversione è un’opera ardua, con gli edeniti sempre in agguato, pronti a imporre la propria volontà a suon di piombo rovente. Per tornare quindi a casa senza alcun pezzo mancante (e chi ha già giocato una buona porzione del gioco capirà il riferimento, ndr) bisogna quindi attrezzarsi di tutto punto, pronti a fronteggiare qualsiasi tipo di minaccia. Si può ovviamente raccattare dal suolo tutto ciò che gli avversari esanimi lasciano cadere dopo la battaglia, sebbene la via maggiormente consigliata sia quella dell’investire i propri faticosi risparmi negli oggetti presenti nei vari negozi.

Ma come si può incrementare la valuta a propria disposizione in Far Cry 5? Ovviamente tanti sono i metodi a cui è possibile fare riferimento.

Si parte ovviamente on il completamento delle varie quest principali e secondarie, che consentiranno di ottenere un gruzzoletto assolutamente cospicuo, che darà un bel boos alle finanze.

Il modo collaterale per ottenere credito collaterale è poi quello di vendere i materiali reperiti all’interno dell’estesa mappa di Far Cry 5. Ottime sono quindi in tal senso le attività di caccia e pesca, con alcuni tra i Tratti (le abilità speciali potenziabili del titolo Ubisoft) presenti che risultano essere assai vantaggiosi da sbloccare nelle prime battute dell’avventura: è il caso di Maestria nel Raccolto (survivalista) che raddoppia il numero di oggetti raccolti rispetto a quello standard, e Scatto Furtivo (Assassino) che permette di avvicinarsi di corsa alla propria preda senza essere scoperti anzitempo.

Disseminate in giro per la mappa gli utenti di Far Cry 5 potranno poi trovare le fatidiche Scorte da Prepper, veri e propri tesori che rimpinguano sia l’inventario che il portafogli.

Altro Tratto da prendere assolutamente in considerazione fin da subito è quello del Fabbro (assassino): con questo nessuna cassaforte potrà resistere, con conseguente incremento esponenziale dei guadagni dati dall’esplorazione degli avamposti liberati (ognuno ha sempre almeno una cassaforte, nascosta in una delle stanze interne, ndr).

Insomma, tante le possibilità offerte da Far Cry 5 per migliorare le proprie liquidità, con le spese che possono essere dirottate verso le tipologie più disparate di oggetti, dalle armi (normali o speciali) finendo ai veicoli terrestri o aerei.