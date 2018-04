Un fumetto annuncia il duetto di Alessandra Amoroso con i Tiromancino? Le ultime indiscrezioni

Il duetto di Alessandra Amoroso con i Tiromancino sta per arrivare? A giudicare dal fumetto comparso sui social del gruppo di Federico Zampaglione, sembra proprio che la collaborazione sia cosa fatta.

I fan sembrano non avere dubbi: l’artista che compare nel fumetto in compagnia di Federico Zampaglione sembra essere proprio Alessandra Amoroso, tanto che nella didascalia compare anche un hashtag con la doppia A che potrebbe corrispondere alle iniziali dell’artista di Galatina.

La data individuata potrebbe essere quella del 18 maggio, a due anni da Nel respiro del mondo, nella quale potrebbe arrivare il nuovo album dei Tiromancino o il duetto con Alessandra Amoroso.

La prima avvisaglia di questa collaborazione è arrivata qualche mese fa, con un’immagine condivisa sui social che ritraeva Alessandra Amoroso con Federico Zampaglione dei Tiromancino.

In quell’occasione, i fan non diedero per scontata la collaborazione, classificando l’immagine alla stregua di una semplice foto tra colleghi. A distanza di qualche settimana, sono stati invece chiamati a ricredersi con un nuovo indizio nel quale non sembra che ci sia spazio per i dubbi.

A partire da sabato 7 aprile, Alessandra Amoroso sarà parte della commissione esterna della nuova edizione serale di Amici di Maria De Filippi. L’artista parteciperà solo a 4 delle puntate previste per la nuova annata, per dichiarati impegni lavorativi. Potrebbe quindi trattarsi del duetto con i Tiromancino o proprio del suo nuovo e atteso disco, che i fan aspettano dopo il grande successo di Vivere a colori.

Tutte le notizie in merito alla collaborazione tra Alessandra Amoroso e i Tiromancino saranno rilasciate sui canali social ufficiali degli artisti, in particolare su quelli del gruppo romano che si appresta a tornare sul mercato discografico dopo il piccolo capolavoro reso al pubblico due anni fa e intitolato Nel respiro del tempo.

I Tiromancino non sono nuovi ai duetti con le voci femminili. Solo di qualche mese fa, il grande successo in L’amore mi perseguita con Giusy Ferreri.