Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC: la terza stagione darà l’addio alla serie con Jennifer Lopez

È ufficiale, Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC: è il drama poliziesco con Jennifer Lopez l’ultima vittima della ghigliottina che, spesso e volentieri, si abbatte sulle serie televisive durante questo periodo dell’anno. Il network ha comunicato che la serie si chiuderà con la terza stagione, dopo la quale i fan dovranno definitivamente dire addio a Harlee Santos e ai suoi colleghi.

“Mi sono divertita a produrre e a recitare in questo mondo bellissimo e complicato, interpretando un personaggio così potente eppure così imperfetto — una donna, una detective, ma, prima e soprattutto, una madre” ha scritto in un comunicato Jennifer Lopez, che di Shades of Blue è anche produttrice esecutiva, “Guardandomi indietro ora, interpretare Harlee mi ha rafforzata e mi ha aiutata a diventare una donna più sicura di sé. È pazzesco come alcune parti permeano la tua anima e ti cambiano per sempre, e di questo sono grata. Abbiamo costruito un poetico arco di tre stagioni su come finisce il suo viaggio, ovvero con la vera redenzione. Nell’unico modo in cui Harlee avrebbe potuto farlo — quello più difficile, la strada meno battuta. Ringrazio NBC e tutti i talentuosi attori, autori, staff e produttori per aver compiuto questo viaggio con noi!”.

“Questo è uno dei nostri show portabandiera e siamo emozionati di poter condividere il capitolo finale con gli spettatori che saranno sul bordo delle loro sedie nello scoprire come si conclude la storia di Harlee” è stato invece il commento di Pearlena Igbokwe, Presidente della Universal Television.

La serie, che oltre a Jennifer Lopez vede nel cast anche Ray Liotta nei panni del tenente Matt Wozniak, ha debuttato nel gennaio 2016, giungendo sui nostri schermi circa due mesi dopo l’inizio in patria. La sua terza stagione e ultima stagione sarà trasmessa negli Stati Uniti a partire dal prossimo 17 giugno, mentre non si sa ancora quando arriverà in Italia.