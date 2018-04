Al Bano e Romina tornano insieme in tv, a Ballando con le stelle del 7 aprile contro Amici di Maria De Filippi

Per la quinta puntata di Ballando con le stelle, Al Bano e Romina tornano insieme in tv con una nuova sfida: saranno “ballerini per una notte” nello show del sabato sera di Milly Carlucci, in onda il 7 aprile in prima serata su Rai1.

Per una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano, il talent rappresenta una sfida inedita: i due si caleranno nei panni di ballerini nella balera del Foro Italico di Roma, danzando per la prima volta in tv insieme.

Si tratta dell’ennesima conferma della ritrovata serenità per la coppia, un tempo sposata e poi dolorosamente separatasi nel 1999 (ufficialmente nel 2012 con la sentenza di divorzio). Dopo una lunga pausa durata sedici anni, Al Bano e Romina sono tornati ad esibirsi insieme nel 2013 con una tournée in giro per il mondo, tra Europa, Russia, Stati Uniti e Canada. Da allora sono state diverse le apparizioni congiunte della coppia, anche in Italia, ad esempio con il ritorno sul palco dell’Ariston come superospiti nel’edizione 2015 del Festival di Sanremo, ricevendo anche il premio Targa Ambasciatore della kermesse nel mondo.

Il nuovo appuntamento è a Ballando con le stelle: il format prevede che i “ballerini per una notte” preparino in poche ore (in realtà qualche giorno) una coreografia con l’aiuto dei professionisti del cast del programma. La loro esibizione viene valutata dalla giuria dello show, composta in quest’edizione da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. Il punteggio raggiunto con l’esibizione diventerà poi il tesoretto da dirottare a favore di una delle coppie di concorrenti in gara, aiutandola a migliorare la propria posizione nella classifica finale.

Ballando con le stelle va in onda il 7 aprile a partire dalle 20.35, subito dopo il telegiornale, con la quinta puntata. Nella stessa serata, debutta su Canale5 Amici di Maria De Filippi con la prima puntata del serale.