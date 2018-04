Tariffe Iliad Italia a prezzi stupefacenti: parla ancora Benedetto Levi

I prezzi Iliad Italia saranno così bassi da stupirvi, parola di Benedetto Levi. Come riportato da ‘UniversoFree.com‘, il giovane AD del prossimo operatore nazionale ha di recente rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Panorama‘ (in tutte le edicole da questa mattina), particolareggiando circa i costi delle tariffe che l’azienda di cui è rappresentante presenterà.

In primis, il dirigente 29 enne ha confermato il coinvolgimento di Iliad Italia nella gara per il 5G, firmando ancora dichiarazioni al vetriolo per i concorrenti in merito a quanto successo con l’AGCM. Il fatto che i gestori nostrani abbiano potuto mettersi d’accordo ed allinearsi su prezzi e tariffe a sfavore del principio di concorrenza e degli stessi consumatori proprio non è andato giù a Levi, il quale ha chiosato senza remore che una cosa del genere in un altro mercato sarebbe stato inconcepibile.

Per quanto riguarda i prezzi Iliad Italia, l’AD ha affermato di non potere ancora rivelare per filo e per segno i relativi costi, assicurandone però l’estrema competitività. Il catalogo del quarto operatore riuscirà a stupire i futuri clienti, con cui la compagnia è pronta a stringere una sorta di patto: niente inganni, nessun trucco, zero costi nascosti, ma assoluta e totale libertà, dall’inizio alla fine del contratto, per dare spazio ad offerte semplici e generose (questi sono stati gli aggettivi utilizzati nel corso dell’intervista da Benedetto Levi per la descrizione dei propri prodotti).

L’intervista di cui sopra si è tenuta a Milano, negli uffici centrali di Iliad Italia, dove la società ha già preso possesso di 4 piani all’interno del palazzo situato dirimpetto la Regione Lombardia. Un ambiente molto soft, che ricorda da vicino lo stile di arredamento adottato da società americane quali Google e Facebook. Siamo ormai ad un passo dal debutto del gruppo, l’attesa si fa sempre più snervante.