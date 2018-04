Tutta l’indole di Laura Pausini in Frasi a metà, nuovo singolo dal 6 aprile (testo)

Laura Pausini in Frasi a metà manifesta tutta la sua amarezza per la fine di un’amicizia. Il nuovo singolo tratto da Fatti sentire è in rotazione radiofonica dal 6 aprile, ma presto sarà anche accompagnato da un video di supporto che è già stato girato.

Come dichiarato in alcune interviste radiofoniche, l’artista si è battuta con tutte le sue forze perché Frasi a metà fosse il secondo singolo estratto dal disco, andando contro il volere del suo team che forse avrebbe preferito puntare su qualcos’altro.

“Questo sarà il secondo singolo, contro tutti. Sono troppo arrabbiata”: queste le parole utilizzate dall’artista quando è stata chiamata a parlare di Frasi a metà, nella quale racconta di un’amicizia interrotta non per suo volere e dopo una serie di non detto che hanno causato la rottura del rapporto.

Frasi a metà arriva dopo il rilascio di Fatti sentire, con il quale Laura Pausini ha aperto il suo nuovo corso discografico. Il brano scelto è Non è detto, che di fatto è il primo singolo del nuovo album.

Nelle prossime ore, Laura Pausini sarà anche ospite di Amici di Maria De Filippi nel quale canterà con i ragazzi che sono riusciti ad accedere alla fase finale del programma di Canale5.

La musica di Fatti sentire risuonerà presto nel lungo tour che ha concepito per il suo supporto, con la prèmiere al Circo Massimo fissata per il 21 e 22 luglio. L’artista sarà ancora in Italia per la leg nei palasport, con un calendario in continuo aggiornamento che potrebbe comprendere anche la Sardegna, dalla quale manca da troppo tempo.

Il tour avrà anche una parte internazionale, con biglietti già in prevendita in tutti i canali abilitati. Qui di seguito, invece, l’audio e il testo di Frasi a metà di Laura Pausini, in radio dal 6 aprile dopo il debutto con Fatti sentire.

TESTO Frasi a metà di Laura Pausini

Chiedimi scusa anche per quello che sono

Spostati almeno e non provarci mai più

Quando di nuovo provo a rimettermi in piedi

E tu che mi chiedi cosa mi resta di me

E cosa mi porta a sbatterti in faccia il dolore

Non c’era posto migliore

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

Non ti accompagno più se non c’è più ragione

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà

Ecco il mio cuore sfinito da quanto è capace

Sempre ostinato, sempre la copia di sé

E poi ti ho perduto nell’alba gelata di ottobre

Non c’era giorno migliore

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu qualunque cosa sia

Non ti accompagno più se non c’è più ragione

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà

Si muore a metà di una frase o di frasi a metà

Chiudiamo le cose, veloce, che poco mi basta

La rabbia finisce all’arrivo

È il poco in valigia la cosa che resta

Quanta violenza hai sprecato in quel “lasciami andare”

Non c’era frase peggiore

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu qualunque cosa sia

Ricordati di dirmi che va tutto bene

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà