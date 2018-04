Video e testo Tappeto di fragole dei Modà, un “insieme di quadri” di Kekko Silvestre da Viva i romantici

Tappeto di fragole dei Modà è un singolo della band guidata da Kekko Silvestre, settimo brano estratto dal loro quarto album dal titolo Viva i romantici.

Rilasciato in radio il 18 novembre 2018, vanta un videoclip ufficiale per la regia di Gaetano Morbioli, realizzato in località diverse della regione Veneto e prodotto da Run Multimedia. La clip ufficiale di Tappeto di fragole dei Modà è stato rilasciato il 28 novembre 2011 e ha superato, ad oggi, 35 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il testo e la musica di Tappeto di fragole dei Modà sono stati scritti da Francesco “Kekko” Silvestre, cantante e leader del gruppo pop/rock che nel corso degli anni è riuscito a conquistare l’affetto e la stima degli italiani passando dai locali dell’hinterland milanese agli stadi della penisola italiana.

Tappeto di fragole è stata definita dallo stesso Kekko Silvestre come un “quadro”, anzi, come un “insieme di quadri diversi”. Nello scrivere il testo, il cantante ha immaginato una persona che vive un momento difficile e particolarmente stanco, che si trova quindi a fermarsi per rivivere una serie di storie della sua vita.

La persona protagonista è quindi ferma ad osservare il mondo che la circonda e tutti gli eventi che accadono mentre immagina di conquistare la liberà tanto sognata, per sentirsi finalmente libera. Il desiderio è quello di distaccarsi dalla realtà del mondo per vivere nei sogni.

I Modà sono al momento in pausa dalle scene, a lavoro sul nuovo album di inediti di prossima pubblicazione. Di recente, Kekko Silvestre ha informato i fan che il film Cash, inizialmente in programma per il 2018, è stato annullato. Attraverso un lungo messaggio, il frontman dei Modà ha spiegato di non aver trovato un partner per la distribuzione della pellicola nelle sale cinematografiche e di essere stato costretto a rinunciare al suo ambizioso progetto.

TESTO Tappeto di fragole dei Modà