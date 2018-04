La fisica e la complessità delle ragnatele di Spider-Man PS4 spiegata dagli sviluppatori

Inutile dirlo, nel gameplay di Spider-Man per PlayStation 4 di Insomniac Games la feature dello “sparare” ragnatele sarà un elemento fondante, trattandosi di uno dei tratti caratteristici dell’Uomo Ragno in ogni sua incarnazione mediale. Il recente coverage di Game Informer, che ha svelato la data di uscita della nuova esclusiva Sony insieme a nuove informazioni su trama e giocabilità, ha svelato anche come gli sviluppatori hanno approcciato la fisica delle ragnatele del supereroe Marvel.

Le nuove informazioni provengono da un video inedito, pubblicato sulle pagine di Game Informer e che mostrano un’intervista agli sviluppatori di Spider-Man per PS4: in particolare, il creative director Bryan Intihar e il game director Ryan Smith parlano di come il team di sviluppo ha affrontato e approcciato la fisica e la dinamica delle ragnatele di Spidey, sia per quanto riguarda l’esplorazione che il combattimento. Ad esempio, i giocatori non rischieranno di scontrarsi con i palazzi o di schiantarsi contro le superfici: Peter Parker, nella trama del gioco, fa questo da 8 anni e non è certo più un novizio. Gli edifici di New York potranno essere sfruttati per effettuare corse in verticale e prendere lo slancio verso nuove oscillazioni. Leggiamo le dichiarazioni che compaiono nel video, disponibile sulle pagine di Game Informer:

È la feature numero uno a cui sapevamo di dover rendere giustizia. È una delle prime cose su cui abbiamo voluto lavorare, in termini di design e di costruzione del mondo del gioco di Spider-Man. È venuto tutto insieme, in termini di prototipi di spazi e del senso di velocità derivato dagli effetti speciali. È simile a ciò che abbiamo pensato per il combattimento, determinando un senso di immedesimazione istantaneo per il giocatore quando si prende in mano il controller, ma che allo stesso tempo ne evince la complessità. Inizierete presto a vederne la profondità.

Spider-Man PS4 uscirà il 7 settembre 2018.