Torna l’Ebola a Pisa sui social: bufala o nuovo pericoloso allarme in Italia?

Sta nuovamente girando in queste ore sui social, soprattutto su Facebook, la notizia riguardante presunti casi di Ebola a Pisa, con tanto di foto riguardanti il braccio di un migrante che avrebbe portato la pericolosissima malattia in Italia. Si tratta di una bufala o di un allarme che bisogna tenere in forte considerazione? Proviamo a ricostruire la vicenda, divenuta improvvisamente attuale oggi 7 aprile per tutti coloro che sono soliti raccogliere notizie anche all’interno della nota app.

In verità si tratta di una news che ha preso piede nel 2014, quando cioè il pericolo Ebola faceva davvero paura considerando alcuni casi segnalati in giro per il mondo. A quel tempo, tutti gli enti preposti a saperne di più si affrettarono a dichiarare che non ci fosse alcuna minaccia riguardante l’arrivo dell’Ebola a Pisa, visto che la bufala venne creata con ogni probabilità per fini politici e per far percepire i rischi legati all’accoglienza degli stessi migranti.

Tornando ai giorni nostri, la fake news di oggi 7 aprile incentrata sull’Ebola a Pisa trae spunto dalla bufala pubblicata sul sito integriamoli.altervista.org, il cui dominio lascia già intendere il target di riferimento e soprattutto una linea editoriale molto poco imparziale. Il fatto stesso che sia stata pubblicata una notizia del genere, al solo scopo di alimentare indignazione e allarmismo da parte di lettori che non sono soliti non approfondire i contenuti individuati in Rete, la dice lunga sulla natura di questo post.

Insomma, come avvenuto con altre bufale riportate su queste pagine, diventa molto importante non ricondividere la fake news relativa all’Ebola a Pisa, ma soprattutto fate presente ai vostri amici un tantino superficiali che siamo al cospetto di una notizia priva di ogni fondamento, in quanto nessun ente in tanti anni ha confermato una minaccia di questo tipo per l’Italia.