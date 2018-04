I nuovi episodi di Montalbano cambiano set: dalla Sicilia in Friuli a fine aprile per la 13ª stagione

Ciak si cambia set: i nuovi episodi di Montalbano saranno girati in Friuli Venezia Giulia. Lo svela Il Messaggero Veneto, confermato poi anche da FVG Film Commission, il quale rivela che in questi giorni sta ultimando le ricerche delle location che ospiteranno Luca Zingaretti e il resto del cast per le riprese della tredicesima stagione della fiction Rai.

Cividale e Venzone sono le due città scelte per le riprese de “L’altro capo del filo”, uno dei nuovi episodi di Montalbano che vedremo il prossimo anno. Non si hanno notizie sulla trama e se verterà o meno sull’opera originale. L’unica informazione trapelata finora è che le due città si trasformeranno nell’immaginario borgo friulano di Bellosguardo che farà da sfondo alle indagini di Montalbano. In aggiunta, il fiume Natisone ed il ponte del Diavolo avranno un ruolo importante nello svolgimento della storia. Come scrive Il Friuli, la decisione di unire le due località è il risultato di un sopralluogo effettuato tra i borghi storici della regione, in cui il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri sono stati accompagnati dalla FVG Film Commission il mese scorso. Le riprese de “L’altro capo del filo” si svolgeranno tra il 22 e il 25 aprile. Al momento non sappiamo se Il Commissario Montalbano resterà in Friuli anche per il secondo episodio della nuova stagione.

Non è la prima volta che una serie televisiva italiana sceglie questa regione come il set ideale per le sue storie. Infatti, lo scorso autunno Cividale e le valli del Natisone sono state le location per le riprese di una puntata della fiction Rocco Schiavone, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, che ha per protagonista Marco Giallini.

Grande soddisfazione da parte di Federico Poillucci, Presidente FVG Film Commission, che ha dichiarato: “Il 2018 si conferma come un anno eccezionale per la FVG Film Commission; Montalbano è la classica ciliegina sulla torta. Il volano economico sul territorio e soprattutto il ritorno d’immagine di un prodotto come questo sono davvero molto significativi”.