Problemi WhatsApp su iPhone con tastiera rallenta, una soluzione

I possessori di iPhone in questo momento stanno sperimentando problemi WhatsApp molto particolari e con protagonista la tastiera del loro telefono nel momento in cui si apprestano a scrivere un messaggio da inviare in chat singole e di gruppo. Non un bug di poco conto dunque, visto che riguarda la principale funzione dell’applicazione molto utilizzata nel mondo.

Cerchiamo di capire in che cosa consiste appunto questo tipo di anomalia così come segnalata dal sempre vigile leaker @ WABetaInfo attraverso il suo seguitissimo profilo Twitter: la tastiera appare rallentata nella sua comparsa quando, per scrivere un messaggio, si seleziona il campo testo all’interno dell’applicazione. La schermata contenente lettere, numeri e altri caratteri ha un ritardo significativo nel momento in cui la si richiama e un tempo simile di latenza riguarda pure la sua scomparsa quando si procede poi all’invio di una nota.

Esiste una soluzione per gli attuali problemi WhatsApp con la tastiera? Un rimedio banalissimo ma che sembrerebbe pure efficace è quello di provvedere ad un riavvio del telefono (la semplice chiusura e riattivazione dell’applicazione specifica, al contrario, sembra non aver nessun effetto. Si tratta di un trucco di certo momentaneo in attesa che con un ulteriore aggiornamento dell’app ad una nuova versione per iPhone disponibile su App Store, il bug sia completamente superato grazie agli sviluppatori.

Ultime precisazioni sui problemi WhatsApp: abbiamo verificato la presenza dell’errore della “tastiera lenta” su un iPhone 6S in redazione e non abbiamo notato particolari anomalie come quelle segnalate dal noto leaker. Probabilmente l’errore per quanto diffuso non riguarda proprio tutti i possessori di un melafonino ma solo una parte di questi. Vi lasciamo alla segnalazioni dell’errore da parte del leaker nel suo tweet di qualche ora fa che ha ricevuto numerosi feedback in tal senso. Qualcuno dei nostri lettori ha sperimentato questa tipologia di bug.