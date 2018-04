Una nuova Laura Pausini nel video di Frasi a metà, storia di un’amicizia interrotta dai “non detto”

Laura Pausini nel video di Frasi a metà fa emergere tutta la sua rabbia per un’amicizia finita a causa di una serie di non detto.

Che questo sarebbe stato il secondo singolo estratto da Fatti sentire era già stato annunciato nel corso delle numerose interviste televisive che l’artista ha tenuto per la promozione del disco, ammettendo che sarebbe andata contro tutto e tutti pur di farlo arrivare in radio.

A poche ore dal rilascio di Frasi a metà, ecco arrivare online il video dedicato al brano nel quale assistiamo a una vera e propria trasformazione di Laura Pausini, che mostra tutta la sua grinta e il suo risentimento nei confronti di qualcuno che ha rovinato per la mancanza di volontà di chiarire.

La clip dedicata a Frasi a metà è girata da Gaetano Morbioli, con la partecipazione delle Mymisses. La location scelta è il Lanificio di Roma, nel quale Laura Pausini si esibisce con il gruppo e al cospetto di un presunto fantasma che rappresenterebbe la persona alla quale è dedicata la canzone scritta da Niccolò Agliardi ed Edwyn Roberts.

Frasi a metà è stato presentato in anteprima mondiale live durante la prima puntata di Amici di Maria De Filippi, nel quale ha annunciato anche la data d’uscita del video che è arrivato inaspettatamente alle 12 di domenica 8 aprile.

Questa e tutte le altre canzoni di Fatti sentire saranno presentate durante il tour che l’artista avvierà dal Circo Massimo di Roma, il 21 e 22 luglio. La tournée continuerà in tutto il mondo per poi tornare in Italia per la leg nei palasport, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Il calendario del tour è però in continuo aggiornamento, quindi potrebbero esserci nuove date a sorpresa e soprattutto in Sardegna, nella quale Laura Pausini desidererebbe suonare dopo tanti anni di assenza dai palchi dell’Isola.