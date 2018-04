Annunciato il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer Youngblood: i dettagli e la data di uscita

Finalmente svelati i dettagli del nuovo album dei 5 Seconds Of Summer: la band, attualmente in tour promozionale, torna sul mercato discografico a giugno!

Dopo alcune di settimane di grande attesa e trepidazione tra i fan, la band ha annunciato l’uscita del loro nuovo disco: il 22 giugno sarà disponibile Youngblood, il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer.

Anticipato dal singolo Want You Back pubblicato a febbraio, il nuovo album Youngblood conterrà alcuni inediti già presentati dal vivo dalla band durante la breve tournée mondiale che li ha visti lo scorso 29 marzo salire anche sul palco del Fabrique di Milano. Alcuni dei brani, infatti, sono stati eseguiti durante il concerto: da Youngblood (title track) e Valentine a Moving Along e Lie To Me.

Come prevedibile, al nuovo album dei 5 Seconds Of Summer farà seguito anche una nuova tournée, questa volta più lunga e in location più grandi: la band tornerà sui palchi internazionali a partire dalla prossima estate con il Meet You There Tour, di cui sono state annunciate alcune date negli Stati Uniti.

A breve, verranno comunicate altre date in tutto il mondo, e non si esclude che l’Italia possa far parte della nuova tranche di concerti dei 5 Seconds Of Summer, dato il grande successo registrato al Fabrique.

Youngblood è il terzo progetto discografico dei 5 Seconds Of Summer, dopo il primo album omonimo nel 2014 e Sounds Good Feels Good nel 2015. Il disco uscirà il 22 giugno, ma da giovedì 12 aprile sarò possibile effettuare il pre-order.

Saliti alla ribalta nel 2012 grazie alla pubblicazione di alcuni videoclip su Youtube, la band venne notata da Louis Tomlinson degli One Direction, che li invitò ad aprire alcuni concerti del Take Me Home Tour. La collaborazione come band i supporto è continuata anche con il Where We Are Tour della band anglo-irlandese, dove i 5 Seconds Of Summer hanno presentato il disco omonimo, contenete i singoli She Looks So Perfect, Don’t Stop e Amnesia.