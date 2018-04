Anticipazioni Westworld 2, lo Shogun World: dalle differenze col film di Crichton al cinema di Sergio Leone

Manca poco al debutto di Westworld 2: su HBO la nuova stagione arriverà il 22 aprile, mentre in Italia, su Sky Atlantic, il giorno successivo. In occasione del lancio del secondo capitolo della serie sci-fi, Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno anticipato qualcosa sul fantomatico Shogun World.

La presenza del secondo parco era già stata mostrata nel trailer di Westworld 2, rilasciato in precedenza. A Entertainment Weekly i due showrunners hanno spiegato cosa contraddistingue il film di Michael Crichton con la seconda stagione. La differenza sostanziale sta nella presenza dei parchi: se nella pellicola del 1973 ce n’erano due a tema, quello Romano e quello Medievale, in Westworld vi è il mondo giapponese.

Nolan ha dichiarato di essere rimasto sempre affascinato dal cinema del Sol Levante: “Volevo rendere omaggio ad Akira Kurosawa e altri film con cui sono cresciuto. I miei fratelli maggiori guardavano i western di Sergio Leone e i classici film sui samurai di Kurosawa”. Lisa Joy ammette che per lei la scelta è stata puramente personale: “Sono cresciuta in Asia. Ricordo che da piccola, in Taiwan guardavo film ed ero così intimorita da questi nuovi mondi dell’intrattenimento. Vedevi nuovi talenti, nuovi stili di combattimento, e nuovo guardaroba.”

Come annunciato, lo Shogun World è ambientato nel periodo Edo (che va dal 1603 al 1867). Tuttavia, il parco presenta molte strutture moderne per quell’epoca storica, motivo per il quale alcuni utenti in rete hanno suggerito l’idea che il mondo Shogun fosse più avanzato e violento rispetto a Westworld. Nolan ha sciolto ogni dubbio, chiarendo: “Sono cresciuto guardando film di Sonny Chiba. Questo senso di un mondo alternativamente bello e brutale, era ciò che gli ospiti volevano. Non si tratta solo di spargimento di sangue, ma è una totale immersione. In pratica, abbiamo un intero episodio recitato in giapponese.”

Ma quando di Shogun vedremo in Westworld 2? Lo showrunner Nolan ha specificato che la serie resterà ambientata nel mondo western, ma avremo occasione di vedere spiragli di altri parchi. Per scoprirne di più non resta che attendere il debutto della seconda stagione.