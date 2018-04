Mette il turbo la rete Iliad Italia: altri potenziamenti localizzati

Il potenziamento della rete Iliad Italia prosegue nel suo personalissimo percorso di crescita, come attestato dai colleghi di ‘UniversoFree.com‘. In un articolo odierno si legge che le autorizzazioni degli impianti in fioritura a Milano città sono passati in meno di un mese da 22 a 42, con quantità quasi raddoppiate ed a cui poi bisognerebbe anche aggiungere le richieste in attesa di autorizzazione sulla mappatura di tutta la città metropolitana del capoluogo lombardo (in quel caso il numero salirebbe a 75).

Le cose stanno girando per il verso giusto anche per quanto riguarda Monza Brianza, dove gli impianti autorizzati sono adesso 13 (1 finora nella provincia di Como). Il totale assoluto ammonta a 89 impianti autorizzati, per non parlare della programmazione in atto per le città di Varese e di Como, sui cui suoli nel corso del 2018 sono attese rispettivamente 18 e 21 apparecchiature. Al momento gli impianti autorizzati per la regione Lombardia sono 89, numero che dovrebbe salire a 128 per la fine dell’anno.

Un processo di potenziamento di primo ordine quello intrapreso da Iliad Italia per quanto riguarda la propria rete di riferimento. Se a questa efficienza tecnica aggiungiamo il fatto che le tariffe e le relative offerte proposte dovrebbero mantenere un prezzo decisamente concorrenziale, il servizio diventerà senz’altro vincente, di quelli che non si potranno assolutamente rifiutare.

Il giovane AD Benedetto Levi, nell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di ‘Panorama’, non l’ha mandata a dire ai concorrenti, colpendoli di sciabola e risparmiandosi il fioretto, oltre che parlando di prezzi in grado di stupire i nuovi clienti, senza però scendere troppo nei dettagli, che verranno rivelati solo a tempo debito. La ricetta su cui sta lavorando Iliad Italia potrebbe davvero funzionare, ed invogliare tantissimi utenti alla migrazione nel giro di pochissimo tempo: siete anche voi di questa opinione?