Cast e personaggi di Billions 3 al via su Sky Atlantic il 13 aprile: John Malkovich guest star

Cast e personaggi di Billions 3 sono pronti per il debutto di oggi, 13 aprile, sempre nel prime time di Sky Atlantic. Ancora una volta sarà una guerra all’ultimo sangue tra Bobby e Chuck ma le novità non mancheranno in questa nuova stagione a cominciare proprio alla guest star dei nuovi episodi ovvero John Malkovich pronto a vestire i panni del miliardario russo Grigor Andolov.

La serie tv creata da Brian Koppelman e David Levien prenderà il via oggi, 13 aprile su Sky Atlantic HD con una nuova guerra tra politica, famiglia, potere e finanza con alcuni protagonisti ancora al centro dello scontro tra la rockstar Bobby Axelrod (Damian Lewis) e il procuratore di New York, Chuck Rhoades (Paul Giamatti).

La sua società continua a rimanere nel mirino soprattutto dopo quello che è successo nel finale della seconda stagione con Bobby piegato proprio davanti al suo nemico. Cast e personaggi di Billions 3 rimangono gli stessi della seconda stagione ma la trama quella no visto che i due protagonisti si troveranno ad affrontare una rivoluzione, un asse un po’ spostato, che li metterà contro nuovi nemici potenti e pronti a distruggerli, forse la loro rivalità potrà essere messa da parte?

Al centro rimane Wendy Rhoades (Maggie Siff), moglie di Chuck e performance coach di Axe, che in questa stagione dovrà prendere una decisione importante che potrebbe portarla da una parte o dall’altra. I fan non rimarranno delusi nel ritrovare nel cast anche Malin Akerman pronta a interpretare Lara Axelrod, la moglie di Bobby che difenderà il marito a ogni costo.

In cast e personaggi di Billions 3 ritroveremo anche Taylor Amber Mason, il personaggio gender fluid interpretato da Asia Kate Dillon. Gli altri continueranno ad accontentarla dandole del “loro” ed evitando di etichettarla in ogni modo per riuscire ad usufruire ancora del suo fiuto infallibile per gli affari. Gli episodi andranno in onda su Sky Atlantic HD e saranno disponibili su Sky On Demand con un episodio a settimana tranne oggi, per il debutto è previsto un doppio episodio.