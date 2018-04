NCIS rinnovata per la sedicesima stagione, Mark Harmon firma per restare un altro anno nei panni di Gibbs

La squadra NCIS più amata del mondo e il suo capo Leroy Gibbs non vanno da nessuna parte: il network CBS ha comunicato l’ufficialità del rinnovo della serie per una sedicesima stagione, che avrà come sempre al timone Mark Harmon. L’attore ha infatti firmato un accordo che lo vedrà tornare nei panni di Gibbs per un altro anno, oltre che in quelli del produttore esecutivo della serie.

I dubbi sul ritorno di NCIS per una nuova stagione, a dire il vero, erano ben pochi, trattandosi dello show più visto di casa CBS nonché uno dei più amati al mondo, dove viene esportato in oltre 200 paesi. Tra questi c’è anche l’Italia: la quindicesima stagione del crime drama viene trasmessa in prima visione ogni domenica sera su Rai2, dove rappresenta uno degli appuntamenti televisivi più attesi della settimana.

“È molto semplice – gli spettatori ovunque amano NCIS” ha detto Kelly Kahl, Presidente di CBS Entertainment, in un comunicato ufficiale, “Questa serie parla agli spettatori di tutte le età, in tutte le parti del paese e del mondo. Ovviamente, nulla di tutto questo sarebbe possibile senza un incredibile team di produzione e un talentuoso cast guidato dall’impareggiabile e assolutamente instancabile Mark Harmon. Siamo emozionati per il fatto che tornerà come protagonista della serie, e non potremmo essere più eccitati per la sedicesima stagione di NCIS”.

Se Harmon resterà per un altro anno, un altro membro del cast abbandonerà la serie dopo la fine della quindicesima stagione: si tratta di Pauley Perrette, interprete di Abby Sciuto, che uscirà definitivamente di scena nei prossimi episodi. La Perrette, che ha annunciato la fine del suo matrimonio con NCIS lo scorso ottobre, ha di recente twittato condividendo alcune foto del backstage del suo ultimo episodio nei panni della gotica analista forense.

NCIS 15 è in onda in Italia su Rai2 ogni domenica in prima serata.