Nintendo Switch + Tech Program promette rivoluzione: le innovazioni alla portata di tutti!

Nintendo Switch si prepara ancora a rivoluzionare il settore dell’intrattenimento con nuove innovazioni sulla scia di Nintendo Labo: è quanto emerge dal recente annuncio effettuato dalla compagnia, che ha svelato il + Tech Program. Si tratta di un programma che ha lo scopo di coinvolgere i team di sviluppo sia indipendenti che aspiranti, consentendogli di inviare le loro idee alla società e successivamente dimostrarle per creare un potenziale gadget innovativo.

Dopo il feedback positivo di Nintendo Labo, la società vuole fare più affidamento sull’introduzione di nuovi tipi di tecnologie su Nintendo Switch: il programma Nintendo Switch +Tech, quindi, darà l’opportunità a startup, gruppi di ricerca e team tecnologici di lavorare con loro e creare qualcosa di nuovo per la piattaforma ibrida. Leggiamo la nota ufficiale della Casa di Kyoto:

“Nintendo Switch + Tech Program cerca di trovare tecnologie che potrebbero portare a nuove esperienze su Nintendo Switch. Accogliamo con favore le applicazioni per tutti i tipi di tecnologie che potrebbero essere sfruttate da Nintendo, dal momento che la società continua a innovare le esperienze per la piattaforma ibrida, che vanno dall’hardware al software. Le opportunità sono aperte per i team di startup di tutte le fasi, i team di ricerca delle università o i team tecnologici di aziende di maggiori dimensioni in tutto il mondo. Un gruppo selettivo di candidati selezionati avrà l’opportunità unica di parlare con gli ingegneri di Nintendo Switch e di mostrare la loro invenzione”.

A partire da oggi, le applicazioni sono aperte e tutti sono invitati a fornire la loro idea fino al prossimo 9 giugno. Successivamente, Nintendo selezionerà i team più qualificati attraverso un rigoroso processo di selezione, che includerà più interviste basate sulle informazioni fornite nell’applicazione. Durante l’estate, i partecipanti selezionati potranno partecipare a un programma di mentoring virtuale fornito da Scrum Ventures, per lavorare su una demo da presentare poi alla Casa di Kyoto. Subito dopo la fine dell’estate, coloro che sono riusciti a sviluppare una demo presenteranno il loro prodotto alla società e saranno informati se la loro creazione è vitale o meno.

Fonte: Segment Next