Diretta streaming Formula E a Roma il 14 aprile in chiaro: tutto su orari e circuito

Come seguire la diretta streaming Formula E oggi 14 aprile nell’appuntamento del campionato italiano a Roma? Quali gli orari della gara e il circuito previsto nel quartiere capitolino dell’EUR della nostra capitale? Il campionato delle monoposto elettriche, alla sua quarta edizione, giunge entro i nostri confini e ha riscosso già un grande successo con il sold-out di biglietti venduti (circa 30.000) lungo il percorso della corsa. Una cornice suggestiva nella città eterna farà da sfondo ad uno sport tutro da scoprire per noi italiani, proprio in occasione della tappa speciale odierna.

Prima di chiarire le modalità di visione della diretta streaming Formula E di oggi, ecco il circuito previsto dalla gara: questo misura 2 chilometri e 800 metri e ha il sui via in via Cristoforo Colombo. Successivamente le monoposto svolteranno verso palazzo della Scienza e ancora in direzione della Nuvola di Fuksas. Il pit lane è previsto al Palazzo dei Congressi, poi ancora saranno coinvolte via dell’Arte e viale Artigianato, per continuare e via Tre Fontane e via Ciro il Grande. Nella parte finale sarà invece protagonista l’obelisco di piazza Marconi.

Ecco invece tutte le informazioni di servizio: la diretta streaming Formula E sarà trasmessa dai canali web Mediaset Italia 1 e Italia 2. Naturalmente la gara sarà visibile in chiaro sulle rispettive reti del digitale terrestre ma per chi non avrà a disposizione un televisore, ecco che attraverso un comune browser potrà accedere ai live delle due canali appunto. Meglio mettere in agenda gli orari di ogni fase del campionato italiano odierno: le qualifiche avranno luogo alle 12, la Super Pole alle 12.45. Prevista anche una parata dei piloti per le ore 15 che anticiperà la vera e propria gara prevista alle 16 in punto.

Per concludere, qualche dettaglio in più per chi si avvicina per la prima volta al mondo della Formula E. Tutte le monoposto in gara, 20 per 10 team diversi, sono completamente elettriche e dunque ad emissione zero. La loro potenza massima, per regolamento, è di 180 kW (245 cavalli) il che consente di raggiungere il limite di 250 chilometri orari con un tempo di accelerazione da o a in soli di 3 secondi.