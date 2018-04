Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018, il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child

Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene.

Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l’hashtag #Beychella dagli altoparlanti durante il concerto (“Dopo stasera, Coachella deve essere ribattezzato Beychella. Avviso cambio nome: Beychella!“), questo è diventato la tendenza principale su Twitter in tutto il mondo per il resto della performance.

Per lei si è trattato del primo concerto dopo la nascita dei due gemelli Rumi e Sir: la gravidanza le aveva impedito di partecipare al Coachella nella scorsa edizione, quando Beyoncé fu annunciata in cartellone e poi sostituita da Lady Gaga perché impossibilitata ad esibirsi.

Per rimediare al forfait dello scorso anno, Beyoncé ha organizzato un concerto in grandissimo stile, curato in ogni dettaglio, imponente sotto tutti i punti di vista, dalle coreografie ai costumi, dalle guest star alla scaletta, per non parlare della sua forma fisica e vocale che ha confermato come al momento sia la più grande performer femminile della scena pop e r’n’b mondiale.

Beyoncé esordito da headliner al Coachella sabato 14 aprile (domenica mattina in Italia) con un set ricco di brani dal suo ultimo album Lemonade e molte partecipazioni speciali, da quella del marito Jay-Z in Déjà Vu alla reunion delle Destiny’s Child. Nel concerto di due ore ha trovato spazio anche una cover di Lift Every Voice and Sing di James Weldon Johnson.

Beyoncé ha aperto e chiuso la scaletta con due hit iconiche come Crazy in Love del 2003, suo singolo di debutto inciso col futuro marito Jay-Z, e Love on Top del 2001. Nel mezzo, grandi successi commerciali come Formation e Drunk In Love, perle come I Care e brani manifesto come Run The World (Girls), fino al trittico di canzoni della reunion con le Destiny’s Child, Lose My Breath, Say My Name e Soldier. Prima di concludere l’evento con Love on Top, Beyoncé ha rivolto un ringraziamento ai fan che l’hanno aspettata per un anno: “Avrei dovuto esibirmi l’anno scorso ma sono rimasta incinta, grazie a Dio. Ho avuto il tempo di sognare con due bellissime anime nella mia pancia e tutto questo e molto altro era parte del mio sogno, quindi grazie per aver condiviso questo con me. Voglio cantare questa ultima canzone a tutti i miei incredibili, bellissimi fan. Vi voglio bene“.

Ecco la setlist completa di Beyoncé al Coachella 2018, performance che anticipa il ritorno in tournée con l’On The Run Tour 2 insieme a Jay-Z (due le date italiane a luglio, a Milano e Roma). Beyoncé si esibirà di nuovo al Coachella tra una settimana.

“Crazy In Love”

“Freedom”

“Lift Every Voice and Sing”

“Formation”

“Sorry”

“Bow Down”

“Drunk In Love”

“Diva”

“Flawless”

“7/11”

“Don’t Hurt Yourself”

“I Care”

“Partition”

“Yoncé”

“Mi Gente”

“Baby Boy”

“Hold Up”

“Countdown”

“Check On It”

“Déjà Vu” w/ JAY-Z

“Run The World (Girls)”

“Lose My Breath” w/ Destiny’s Child

“Say My Name” w/ Destiny’s Child

“Soldier” w/ Destiny’s Child

“Get Me Bodied” (Timbaland remix)

“Single Ladies (Put A Ring On It)”

“Love On Top”

Ecco alcuni video dal concerto trapelati online.