Andrea Bosca in Quantico 3 fa coppia con Priyanka Chopra (foto), aspettando Il Capitano Maria su Rai1

C’è un italiano nel cast di Quantico 3: Andrea Bosca, noto al pubblico per la sua partecipazione in fiction Rai come La Porta Rossa e Non Dirlo al Mio Capo, apparirà nella terza stagione del drama thriller con protagonista Priyanka Chopra. Come sappiamo, i primi episodi della serie targata ABC saranno ambientati nella nostra Toscana, con Alex Parish che si è lasciata alle spalle il suo passato nella CIA e nell’FBI, prima di tornare di nuovo sul campo per una nuova missione.

Non è chiaro il ruolo di Andrea Bosca in Quantico, ma a giudicare dalle prime immagini dell’episodio 3×01 trapelate online, pare che l’attore avrà molte scene a fianco della Chopra perché ricoprirà il ruolo di un suo interesse amoroso. Secondo la trama della terza stagione, tre anni dopo gli eventi del finale, Alex si trova in Italia dove si è ricostruita una vita idillica, lontana dagli intrighi di Quantico.

Il prossimo progetto di Andrea Bosca è la nuova serie di Rai1 dal titolo Il Capitano Maria, dove ritrova Vanessa Incontrada, già sua partner di scena in Non Dirlo al Mio Capo. La storia è incentrata su Maria Guerrera, Capitano dei Carabinieri che torna nella sua città natale dieci anni dopo la morte di suo marito, un magistrato del Tribunale dei minori, che perse la vita in un apparente incidente automobilistico. Con il trasferimento la donna spera di recuperare il rapporto con i figli, Luca e Riccardo, che sente sfuggire in seguito alla terribile perdita. Tuttavia, la tranquillità che sperava di trovare tarda ad arrivare. Nella sua città, c’è una nuova minaccia, mentre si delinea una nuova geografia criminale e una pericolosissima faida che la coinvolgerà in prima persona, costringendola a fare i conti con la sua dolorosa perdita.

Nel cast di questa nuova produzione Rai, oltre alla Incontrada e Bosca, anche Giorgio Pasotti, Carmine Buschini, Camilla Diana, Marco Zingaro e Massimiliano Frateschi. Quantico 3 debutterà negli Stati Uniti il prossimo 26 aprile, e in Italia la vedremo l’8 maggio su Fox.